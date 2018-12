Çocuğunuza Kullanmamanız Gereken İfadeler

Tüm anne ve babalar çocuk gelişimi söz konusu olduğu zaman, çocuklarının daha sağlıklı ve iyi bir birey olarak yetişmesi için ellerinden geleni yaparlar. Çocuğunuza karşı kullandığınız kelimeler bile onun sağlığı açısından büyük önem taşır. Özellikle ebeveynlerin kelime çocuklarına karşı olan kelime seçimlerine bile dikkat etmeleri gerekir. Yanlışlıkla dile getirilen ifadeler çocuğunuzda kötü bir ahlak ya da dünya görüşünü değiştirebilir. İşte çocukların zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyen ve doğru dile getirmeniz gereken ifadeleri sıraladık:"Yetişkinleri dinlemelisin"Bunu duyan çocuk "Bütün yetişkinler akıllı ve iyidir. Dedikleri gibi yapmalıyım." diye düşünmeye başlar. Bu ifade tehlikeli çünkü çocuk yabancılar da dahil olmak üzere tüm yetişkinlere güvenmeye başlar ve onlardan kötü bir şey beklemez.Doğru ifade: "Ebeveynlerini dinlemelisin" Bu, çocuğun eleştirel düşünmeyi ve yabancıların sağlıklı bir güvensizliğini geliştirmesine yardımcı olur."Ağlamayı kes"Bunu duyan çocuk ise "Duyguları göstermek kötüdür. Bir daha ağlarsam azarlanacağım." gibi düşüncelere girer. Bu sıkıntılarını içinde tutmasına neden olur. Gizli duygular er ya da geç saldırganlık içinde ortaya çıkar.Doğru ifade: "Seni neyin rahatsız ettiğini söyle" "Neden ağlıyorsun?" "Ağrın mı var?" "Korkuyor musun?" gibi ifadeler çocukların duygularını tanımlamalarına yardımcı olur."Açgözlülük etme"Bunu duyan çocuk şöyle düşünür: "Her şeyi paylaşmalıyım. Benim olan hiçbir şey yok." Zamanla, kendi değerlerini sahiplenmez ve sahiplerini korumaz.Doğru ifade: "Bu çocuğun oyuncağınla biraz oynamasına izin verir misin?" "Bir süreliğine oyuncak alışverişi yapmak ister misin?" gibi ifadelerle çocuğunuza kendi şeylerini yönetme fırsatı verin."Bunu sana kim öğretti"Bunu duyunca, çocuk şöyle düşünür: "Kim olduğunu söylersem kurtulurum" Böyle bir ifade çocuğun suçu başkasına atmasını sağlar. Çocuk bu davranışla cezadan kurtulacağını söyler.Doğru ifade: "Bunu neden yaptın?" gibi bir ifade çocuğun doğruyu anlatmasını sağlar. Yaptığı yanlışta bir bir cesaretlendirme ya da yönlendirme olup olmadığını da açıkça söyler."Bak o senden daha iyi"Bunu duyan çocuk şöyle düşünür: "Ben diğerlerinden daha kötüyüm" Başkalarıyla karşılaştırmak çocuğun kendine güvenini olumsuz yönde etkiler. Hiçbir zaman bir şey elde edemeyeceğini düşünür.Doğru ifade: "Bunu sen de yapabilirsin" Çocuğunuzun yeteneklerine dikkat edin ve ona inandığınızı gösterin. Unutmayın, çocuğunuz eşsiz ve kendi yeteneklerine sahip."Bunun hesabını sonra vereceksin"Bunu duyan çocuk şöyle düşünür: "Ailem beni incitebilir. Benden hoşlanmıyorlar" Her küçük olayda yapılan tehdit ya da ceza çocuğu kurban veya zorbaya dönüştürebilir.Doğru ifade: "Bu yaptığın beni çok üzüyor" Bu bakış açısı çocuğun gelecek eylemlerini yaparken düşünmesini ve sizin duygularınızı hesaba katmayı öğrenecektir."Bunu düşünmek için çok gençsin"Bunu duyan çocuk şöyle düşünür: "Ben bilmek istiyorum. Bir başkasına soracağım!" Çocuğunuz size rahatsız edici sorularına geçiştirerek cevap vermeniz size olan güvenini düşürür.Doğru ifade: Her konu hakkında bilgi sahibi olamayabilirsiniz."Konuyu öğrenip sana anlatacağım" "Beraber bakıp öğrenelim" Çocuğunuz eğer size bir soru sorarsa, cevap vermeye çalışın. Böylece onun gözünde otorite olmaya devam edecek ve onun güvenini kaybetmeyeceksin.