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"Çocuğunuzla Geçirdiğiniz Zaman Boş Zaman Değildir"

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi kadınların sosyal hayata katılımlarını arttırmak ve bilinçlendirmek amacıyla başlattığı mahalle bazlı kadın bilinçlendirme programlarına devam ediyor.

02.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:05

Bu kapsamda Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) iş birliğinde Şahnahan Yeşil Konak mahalle sakinlerine Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül tarafından "Aile İçi İletişim" konulu konferans verildi.

Elif Şengönül, aile kavramını açıklayarak insanın davranış özelliklerinin temelini attığı ve ilk sosyal deneyimlerini yaşadığı yerin aile olduğunu söyledi. Şengönül, değerli olma duygusu, güven ortamı, yakınlık ve dayanışma duygusu, sorumluluk duygusu, zorluklarla mücadele etme duygusunun bir aile ortamının oluşturulmasında önemli kriterler olduğunu söyledi.

Aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlardan bahseden Şengönül, ev içindeki rolleri eşitlikçi bir şekilde oluşturmanın, aile içinde bir uyuma zemin hazırlayacağını belirterek eşler arasında davranış bütünlüğüne dikkat etmeninve çocuklar ile iletişimi güçlendirmenin çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ebeveynlerin çocuklarına zaman ayırmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Şengönül, "Çocuğunuzla geçmiş zaman asla boşa geçmiş zaman değildir. Çocuğu sevmek, ona bolca ve pahalı oyuncak almak değil onunla ortak faaliyetleri paylaşmak, ona zaman ayırmak, onunla oyun oynamaktır. Çocuğu sevmek sözle sevgiyi ifade etmenin ötesinde, eylemle bu duyguyu ona yaşatmaktır " dedi.


Kent Konseyi, Malatya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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