Çocuğunuzu Sağlıklı Beslemenin Püf Noktaları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin, bebekler için sağlıklı beslenmenin anne karnında başladığını belirtirken, çocukluk çağında sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı, anne ve babalara önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.Emzirme dönemiBebeklerin doğumdan itibaren ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenmeleri tartışmasız son derece önemli. Bebeğin ihtiyacı olan her besin maddesi anne sütünde yer alıyor. Üstelik bu mucizevi besin; çocuğu pek çok hastalıktan korumasının yanında sadece fiziksel gelişimine değil zihinsel ve ruhsal gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Araştırmalar, altıncı aydan itibaren uygun tamamlayıcı besinlere başlanıp, emzirmenin de 2 yaşına kadar devam etmesinin çok faydalı olduğuna işaret ediyor. Özetle; çocukluk çağındaki doğal beslenmenin başlangıcı anne sütüne dayanıyor. Bebeğin günde 5 kez veya daha fazla idrar yapması, doğum sonrası 10. günde doğum kilosuna ulaşması anne sütünün yeterli olduğunu gösteriyor. Doktorunuz önermedikçe anne sütü haricinde hiç bir gıdayı hatta suyu dahi ilk 6 ay içinde vermeyin.Ek besin geçiş dönemiEk besinlere geçis dönemi de çocukluk çağı beslenmesinde çok önemli. Özellikle ilk 1 yıl tuz ve rafine şeker kullanmayın. Alerji yapıp yapmadığını anlamak için her yeni başlanan gıdayı 3 gün arka arkaya verdikten sonra bir başka gıdaya geçin. Sebzeleri buharda veya çok az su ile pişirin. Hijyene dikkat edin. Mevsim sebze ve meyveleri yedirmeye özen gösterin. Meyveler için cam rende kullanın. Bebeğinizi her zaman oturur pozisyonda besleyin. Hoşlanmadığı besinlerde zorlamayın, bu besinleri 2-3 hafta sonra tekrar deneyin. 9 aylık olduğunda aile sofrasında çocuğunuza da yer açın, ailece yemek yenilmesi çok önemli. 1 yaş sonrasında ise artık çocuğunuz için özel bir yemek hazırlamanıza gerek yok. Ek gıdaya geçiş zorlu bir süreç olduğundan sabırlı ve şefkatli olun.1-2 yaş arası beslenme1-2 yaş arası beslenmede 4 temel besin grubu söz konusu. Et, süt, tahıl, sebze ve meyve grubu. Bu gruplarda yer alan besinleri her öğünde dengeli ve yeterli tüketmesine dikkat edin. Özellikle bu yaş grubunda sebze tüketiminde zorluk yaşandığından sabırlı olun, sevmediği sebzeyi farklı çeşitlerde, çeşitli süslemelerle, farklı günlerde yeniden verin. Yemek masasını çocuğunuz için korkunç bir yer haline getirmeyin. Çocuğunuz sizi örnek alacağından onun yanında siz de sebze tüketin. Süt grubundan yoğurt veya sütü iyi tüketen bir çocuk için peynir tüketimi konusunda ısrarcı olmayın. Burada önemli nokta her gruptan bir şekilde dengeli beslenme gerekliliği.2 yaş sonrası2 yaş sonrası beslenmede en önemli konu; çocuğa sağlıklı beslenmeyi öğretmek. Yemek zamanlarınız düzenli olsun ve çocuğunuzun yaşına uygun porsiyon miktarı belirleyin. Yemeği hiçbir zaman ödül veya ceza olarak kullanmayın. Yemek masasında keyifli olun, baskıcı ve olumsuz sözlerden kaçının. Ara öğünlerin ana yemekten 2 saat önce bitmiş olmasına dikkat edin. Çok uykuluyken çocuğunuzu beslemeye çalışmayın. Hazırladığınız besinlerde yaratıcı olun çocuğunuzun ilgisini çekecek tarzda sunun. Her şeyden önce doğru ve sağlıklı beslenmede konusunda iyi birer örnek olun.5 yaş ve sonrasıÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin, bu yaş grubunda sağlıklı beslenmenin yanı sıra çocukların fiziksel aktivite düzeylerinin artırılmasının sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimleri için çok önemli olduğunu vurguluyor. 5 yaş ve üzerinde günde 3 ana, 2 ara öğün beslenilmesinin önemli olduğunu söyleyen Dr. Rahmi Tuna Tekin "Özellikle kahvaltı, çocuğunuzun akademik başarısı için önemlidir. Ara öğünlerde sağlıklı beslenmesi için meyve (meyve suyu yerine meyveyi posasıyla yemeye alıştırın), ayran, kefir, süt, tahıllı veya tam buğday unundan yapılmış ekmeğe olmak kaydıyla peynirli sandviç, kek veya poğaça (tam buğday unundan) gibi besinleri tercih edebilirsiniz. Günde 1-1,5 litre su/sıvı tüketmesi çok önemli. Gazlı içecekler ve abur-cuburdan uzak durmaları için siz de örnek olmalısınız" diyor.