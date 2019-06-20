Çocuğunuzun beyin gelişimi sizin beslenmenizden geçiyor !

Beynin gelişiminde beslenmenin önemi büyüktür. Beslenme beyin ve sinir gelişiminde çok önemli role sahiptir. Çünkü doğru besinler beyin ve sinir yapımında kullanılır. Sinir sistemi oluşumu ve gelişimi anne karnında başlamaktadır. Bir bireyin beyin gelişiminin 1/3 ününanne karnında , 2/3 ünün ise yaşamın daha ilk yıllarında oluştuğunu biliyor muydunuz ?

HAMİLELİKTE BİLİNÇLİ BESLENMEK BU NEDENLE ŞART

Anne karnında yeterli protein alamayan bebeğin beyin ve sinir sisteminin gelişimi tamamlanamaz. Sinir hücrelerinin çalışması için özellikle B grubu vitaminlerine , proteinlere veyağlara ihtiyaç vardır. Bu besinler kullanılarak beynin ve sinirlerin oluşmasını ve gelişmesini sağlarlar.

Vücudumuzda harcanan toplam enerjinin yetişkinlerde %19, bebeklerde %44 ü beynimiz çalışırken harcanmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda unutkanlık, huzursuzluk, düşüne dağınıklılığı ve zeka gelişiminde yetersizlik görülebilmektedir. Yetersiz beslenme, iyot eksikliği, demir yetersizliği, doğuştan metabolizma hastalıklarıbeyin gelişimi ve sinir sisteminde bozukluklara yol açmaktadır. Beynin çalışması için enerjiye gereksinimi vardır. Beynin yakıtı doğrubesinlerdir .Sinir sisteminin ve beynin oluşması ve düzenli çalışması içinyeterli ve dengeli beslenmek şarttır.