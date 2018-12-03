Çocuğunuzun Sağlıklı Büyümesi için Süt İçirin!

Gelişme çağındaki çocukların yeterli miktarda süt içmesi halinde büyümelerinin de hızlandığını belirten uzmanlar, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde içilen sütün sağlıklı gelişim açısından çok önemli olduğunu vurguluyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sağlıklı bir yaşam sürmek için her gün düzenli olarak ve yeterli miktarda süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sütün sadece çocukluk ve gelişme dönemlerinde değil, her yaşta içilmesi gereken bir besin olduğunu belirten İnanç, "Ancak gelişme çağında sütün önemi daha da artıyor. Sağlıklı bir vücudun temellerinin atıldığı bu dönemde içilen süt hem fiziksel büyüme ve kemik gelişimi hem de zihinsel gelişimin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli rol oynar. Bu nedenle çocuklarınıza süt içirin ve güvenli ve sağlıklı süt için ambalajlı sütleri tercih edin'" dedi.

Süt içmeyi sevmeyen çocukların beslenme çantasında yer alacak aromalı sütler ile hem içme alışkanlığının edinilebileceği hem de gereken besin katkısının yapılabileceği de belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Beslenme Rehberi'nde de çocukların ve ergenlik dönemindeki gençlerin her gün düzenli olarak 3-4 bardak süt içmesi gerektiği vurgulanıyor.