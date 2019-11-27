Haberler » TV » Çocuk 12. Bölüm Fragman - Haber

Çocuk 12. Bölüm Fragman

Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye...Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça'nın bebeğine...

27.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:46
Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye…
Hayat kadını bir annenin kızı olan kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça'nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye'nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır.
Yapım: 1441 Productions
Yönetmen: Serkan Birinci
Senarist: Nazlı Sunlu Kaçan - Hilal Yıldız
Oyuncu Kadrosu:
Nazan Kesal
İsmail Hacıoğlu
Serhat Teoman
Merve Çağıran
Ceyda Ateş Toplusoy
Kenan Acar
Nimet İyigün
Mehmet Emin Güney
Çocuk 12. Bölüm Fragman

Bir Ömür Boyu, Akça, TV

Kaynak: DailyMotion.com


Son Dakika TV Haberleri
08:46 Hercai 23. Bölüm 2. Fragmanı
08:46 Benim Tatlı Yalanım 24. Bölüm Fragmanı
08:46 Jet Sosyete 3. Sezon 8. Bölüm Fragman
08:46 Çocuk 12. Bölüm Fragman
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
18:46 Aşk Ağlatır 13. Bölüm Fragmanı
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 09:24:29