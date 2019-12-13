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Çocuk 14. Bölüm Fragman

Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye...Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça'nın bebeğine...

13.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:46
Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye…
Hayat kadını bir annenin kızı olan kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça'nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye'nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır.
Yapım: 1441 Productions
Yönetmen: Serkan Birinci
Senarist: Nazlı Sunlu Kaçan - Hilal Yıldız
Oyuncu Kadrosu:
Nazan Kesal
İsmail Hacıoğlu
Serhat Teoman
Merve Çağıran
Ceyda Ateş Toplusoy
Kenan Acar
Nimet İyigün
Mehmet Emin Güney
Çocuk 14. Bölüm Fragman

Bir Ömür Boyu, Akça, TV

Kaynak: DailyMotion.com


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