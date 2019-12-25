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Çocuk 15. Bölüm Sarhoş Hasan'ın Aşk Acısı

Çocuk 15. Bölüm Özet: Hasan, Akça'nın evlilik teklifini reddetmesiyle yıkılmıştır.

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:46
Çocuk 15. Bölüm Özet:
Hasan, 'nın evlilik teklifini reddetmesiyle yıkılmıştır. Akça, ertesi
sabah evden köşke gider ve oraya yerleşir. Bunu öğrenen Hasan
deliye döner ve köşkü basar. Evlenip 'yi alma hayalleri kurarlarken
Akça'nın bu kesin tutumu Hasan'ın aklına hiç yatmamaktadır. Hasan
babasıyla ilgili çok önemli bir şey öğrenir. Ziya'nın desteğiyle
babasına ne olduğunu, öbür yandan da bayıltıldığı sırada başına
gelenleri öğrenmeye çalışır. Akça'nın değişen tavrının, köşke
yerleşmesinin arkasında da bunun olduğunu sezmektedir. Hasan
Ziya'nın çalışmasıyla babasının elindeki bütün malları ölmeden önce
sattığını öğrenir. Asiye de bunu öğrenmiştir, o da bu meseleyi
Hasan'a duyurmadan araştırır. Asiye, Hasan'ın elindeki bilgileri kendi
elde ettikleriyle karşılaştırdığında tüm ailenin kaderini değiştirebilecek
gerçeği öğrenir. Bir karar alır. Babasının ölümüne dair gerçekleri
anlatmak için Hasan'ı çağırır.
Diğer tarafta Akça daha fazla dayanamaz. Hasan'a gidecektir.
Hasan'a, onun uğruna katil olduğunu anlatıp teslim olacaktır. Ama
onu durduran bu sefer hiç beklemediği biridir…Rıza'nın köşke geliş
haberiyle tüm dengeler alt üst olur.
Çocuk 15. Bölüm Sarhoş Hasan'ın Aşk Acısı

Akça, EFE, TV

Kaynak: DailyMotion.com


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