Çocuk 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çocuk dizisi 5. son bölüm izle

Çocuk 6. bölüm fragmanı merak ediliyor. Pazartesi akşamı Star'da 5. son bölümüyle ekrana gelen Çocuk dizisi yine izleyeni ekrana kilitledi. Ali Kemal, Akça'ya karşı bir şeyler hissetmeye başlar ve bunun önüne geçmek için mücadele eder. Çocuk oyuncuları, Çocuk 6. bölüm fragmanı…

ÇOCUK SON BÖLÜM İZLE…

6. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran gibi isimlerin başrollerde olduğu Çocuk dizisi Pazartesi son bölümüyle seyirciyle buluştu. Çocuk dizisi 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı araştırılırken, Star TV'den yeni bölüm fragmanına dair bir paylaşım gelmedi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asiye'nin yıllardır bastırdığı Hasan'ın hakkı olan annelik duyguları artık önüne geçilemez bir hal alır. Asiye'nin Hasan'ın etrafında oluşu ve özverisi, Ali Kemal'i işkillendirirken Emine'den gelen haberle bir anda allak bullak olur…

Şule, Akça'yı Hasan'ın elinden kurtarmış çiftlik evine saklamıştır. Emine, Akça'nın Efe'yi alıp gitmesine engel olurken açılan yağlı kapıyı da kapatmamıştır. Asiye ve Şule birbirlerine olan öfkeleriyle gözlerini karartıp Ali Kemal'e her şeyi anlatmaya karar verirler… Gördükleri resim ikisini de allak bullak ederken Şule sadece Efe'yi değil onunla birlikte Ali Kemal'i de Akça'ya kaptıracağını anlar… Kocası için Efe'ye anne olacaktır… Şule, Ali Kemal, Efe yeniden köşktedir. Ancak her şey yoluna girmişken, Efe'nin duyduklarıyla sarsılıp Akça'ya kaçması yine dengeleri alt üst eder. Asiye, Hasan'dan yardım isteyerek Akça'nın peşine düşer. Ali Kemal olan bitenden habersiz Akça'ya olan hislerinin yanlış olduğunu düşünerek ailesine, eşine olan ilgisini arttırırken Hasan'ın Efe'yle ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynatacaktır.

OYUNCU KADROSU

Çocuk dizisinin güçlü kadrosunda; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün, Okday Korunan, Selda Aktuna, Mehmet Emin Güney, Aylin Aras gibi isimler yer alıyor.