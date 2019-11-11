Haberler » TV » Çocuk 9. Bölüm 3. Fragman - Haber

Çocuk 9. Bölüm 3. Fragman

Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye...Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça'nın bebeğine...

11.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:46
Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye…
Hayat kadını bir annenin kızı olan kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça'nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye'nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır.
Yapım: 1441 Productions
Yönetmen: Serkan Birinci
Senarist: Nazlı Sunlu Kaçan - Hilal Yıldız
Oyuncu Kadrosu:
Nazan Kesal
İsmail Hacıoğlu
Serhat Teoman
Merve Çağıran
Ceyda Ateş Toplusoy
Kenan Acar
Nimet İyigün
Mehmet Emin Güney
Çocuk 9. Bölüm 3. Fragman

Bir Ömür Boyu, Akça, TV

Kaynak: DailyMotion.com


Son Dakika TV Haberleri
10:46 Çocuk 9. Bölüm 3. Fragman
10:46 C¸ukur 3.Sezon 8.Bölüm 2.Fragman
11:47 Çocuk 9. Bölüm 2. Fragman
11:46 Sevgili Geçmiş 4. Bölüm Ön İzleme
09:46 C¸ukur 3.Sezon 8.Bölüm Fragman
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 10:59:21