Çocuk acil servisleri, hava şartları nedeniyle doldu taştı

İstanbul'da dün etkisini gösteren lodos ile birlikte, çok sayıda çocuk soğuk havadan etkilenerek akşam saatlerinde kusma, halsizlik, mide bulantısı şüphesiyle hastanelere akın etti. Vatandaşlar kucaklarında çocuklarını hastaneye götürürken, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun kuyruklar oluştu.

ÇOCUKLARINI KUCAKLARINDA GÖTÜRDÜLER

İstanbul'da dün etkisi gösteren lodos ve hava şartları nedeniyle çok sayıda çocuk hastalandı. Mide bulantısı, kusma, halsizlik şikayetleri baş gösteren çocukların vatandaşlar acil servislere götürdü. Göztepe Eğitim ve Araştırm Hastanesi'nde ise akşam saatlerinde çocuk acil servisi doldu taştı. Vatandaşlar kucaklarında çocuklarını hastaneye götürürken, acil servis en yoğun gecelerinden birini yaşadı.