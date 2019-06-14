14.06.2019 15:54
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Çocuk Akademisi ilk mezunlarını verdi

Çocuk Akademisi ilk mezunlarını verdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hizmete sokulan Altınova Mahallesi Süleymanpaşa Çocuk Akademisi ilk mezunlarını verirken yılsonuna özel mezuniyet ve karne töreni düzenledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Özlem Coşkun'un da katıldığı etkinliğe öğrencilerin velileri de yoğun ilgi gösterdi.

ÇINAR: "ÇOCUKLARIMIZIN TEMEL EĞİTİMLERİNDE ÇOCUK AKADEMİMİZİN ÖNEMLİ ETKİLERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Açılış konuşmasını Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar'ın yaptığı etkinlikte Çınar; "Ben çocuklarımızın eğitiminde emeği olan müdürlerimize, öğretmenlerimize, tüm arkadaşlarımıza en çok da ailelerine çok teşekkür ediyorum. Aslında en büyük alkışı sizler hak ediyorsunuz. Çocuklarımızın temel eğitimlerinde Çocuk Akademimizin önemli etkileri olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim hayatında çocuklarımız mutlaka burada öğrendikleri bilgilerden faydalanacaktır. Bugün mezun olan tüm öğrencileri tebrik ediyor, başarlı bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından öğrencilerin gösterileri, kep töreni, mezuniyet belgesi verilmesi ve pasta kesimi ile etkinlik sona erdi.

Kaynak: Bültenler
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

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