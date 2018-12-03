Çocuk Atletizmi Semineri Samsun'da Yapıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:32



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:32

IAAF Çocuk Atletizmi Projesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı çalışmalarına Samsun'da gerçekleşen seminerle devam etti. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine gerçekleşen seminer 30 Kasım-1 Aralık 2018 tarihleri arasında Samsun Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.Samsun'daki Çocuk Atletizmi seminerine 69 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verilirken, uygulamada Fatih Ortaokulu'ndan 60, Mustafa Seven Anaokulu'ndan 30 olmak üzere toplam 90 öğrenci yer aldı ve eğlenceli atletizmle tanıştı.Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, "Sağlıklı ve mutlu bir nesil yetiştirmenin yanı sıra Türk sporuna sporcu kazandıracağına inandığımız bu projeyi ülkemizin her köşesine taşımaktan, çocukları sporla tanıştırırken, onları yetiştirecek eğiticileri hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Ayaz, "Çalışmalarda başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ile yönetiminden büyük destek ve ilgi görüyoruz" diyerek tüm çocuklar ve Türk gençliği adına kendilerine teşekkür etti.Seminerin ilk bölümünde, "Y" nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş dersi Proje Koordinatörü Necdet Ayaz, Antrenmana Geçişte Fizyolojik Uyum ile uygulama dersleri IAAF Çocuk Atletizmi Eğitmenlerinden Mehmet Serkan Aydın tarafından verildi.Seminerde uygulamalı dersler yanında IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Türkiye Koordinatörlüğü'nün projeye eklediği dersler de kursiyerlere aktarıldı. Bu bağlamda, Madde Bağımlılığı dersi Uzman Dr. Erhan Oktay, sporda ve toplum yaşamında dürüstlük ve centilmenliğin içinde yer aldığı "Fair-Play" konusunu ise öğretim görevlisi ve televizyon yorumcusu Haldun Domaç tarafından verildi.Samsun'da Türkiye'nin büyük değerlerine vefa ödülüGelecek nesillerin sağlıklı ve bilinçli oluşması adına gerçekleşen bu organizasyonda, "Eskimeyen Değerler" de unutulmadı. "Geçmişine Değer Vermeyenler, Geleceğine Yön Veremezler" sloganı doğrultusunda, Türk atletizmi ve Türk sporunun değerleri kursiyerlere tanıtıldı.Samsun'da gerçekleşen "Eskimeyen Değerler" töreninde kursiyerlere, Samsun'un iki büyük değeri Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Yaşar Doğu, Kırkpınar Başpehlivanı İbrahim Karabacak ile Türk Atletizminin efsane ismi İsmail Akçay tanıtıldı.Törende Yaşar Doğu'nun ödülü ailesine ulaştırılmak üzere Samsun Gençlik ve Spor Şube Müdürü Süleyman Demirtaş'a efsane atletimiz İsmail Akçay tarafından verildi.Kırkpınar Başpehlivanı İbrahim Karabacak'ın ödülünü oğlu Yüksel Karabacak, Haldun Domaç'ın elinden aldı. Yüksel Karabacak yaptığı konuşmada babasının böyle önemli bir organizasyonda anılmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirirken, babasının güreş yaşamına ait anıları kursiyerlerle paylaştı.1968 Meksika Olimpiyatları'nda maratonda 4. olarak Türkiye'nin bu daldaki en büyük başarısına imza atan İsmail Akçay ise büyük bir şampiyon olmak için neler yapılması gerektiği, vatan ve bayrak sevgisinin önemini anlatan bir konuşma ile kursiyerlere hitap etti ve büyük beğeni aldı. İsmail Akçay'a plaketi Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Erkan Özcan tarafından verildi.Eskimeyen Değerler töreninde ayrıca, Türk Sporu ve atletizmine büyük destek veren Kenan Kayıkçı ve Mehmet Bülbül de unutulmadı. Kenan Kayıkçı'ya plaketi eski atletlerimizden Mirza Egeli, Mehmet Bülbül'e ise, Uzman Erhan Oktay tarafından verildi.Gerçekleşen törenin ardından, 69 kursiyer kendilerine daha önce sunum konusu olarak verilen projeleri IAAF Çocuk atletizmi projesi eğitmenlerinin önünde anlattı. Başarılı olan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. - İSTANBUL