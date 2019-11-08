Çocuk atletizminde yeni dönem Diyarbakır'da

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Çocuk Atletizmi Şenliği, Diyarbakır'da yeni ekibi ile start aldı. 2 binin üzerinde çocuğun katıldığı şenlikte çocuklar hem oynadı, hem de fiziksel ölçümleri yapıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Çocuk Atletizmi'nin başına eski dünya şampiyonu milli atlet Halil Akkaş getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda yaptığı yetenek taramasında seçilen çocuklar içerisinden atletizmin branşlarına yatkın olan çocukların tespit edilerek branşlara yönlendirilip, Diyarbakır'daki antrenörlere teslim edilecek. Çocukların takipleri Atletizm Federasyonu'na bağlı il koordinatörleri tarafından yapılacak. Çocuk atletizmindeki amaç geleceğin sporcularını yetiştirmek.

Seyrantepe Spor Kompleksinde düzenlenen şenliğe Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'in yanı sıra Survivor yarışmacıları Adem Demir, Merve Aydın, Sema Aydemir, Birsen Pekgöz, Batuhan Buğra Eruygun, Nevin Yanıt Baltacı, Seda Ocak gibi isimlerde katıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, çok mutlu edici bir etkinlik olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak sporu Diyarbakır'da tabana yaymayı hedefliyoruz. Çocuklarımızdan başlayarak, en küçük yaştan itibaren eğilimleri yetenekleri doğrultusunda onları sporla buluşturmayı amaçlıyoruz. Atletizm sporun en temeli, bütün sporların anası. Olimpizmin ruhunu yansıtan temel bir spor branşımız. Değerli federasyon başkanımız buradalar. Geçtiğimiz 15 gün önce biliyorsunuz Uluslararası Sur Yarı Maratonu'nu anons etmiştik. Sur'u ve Diyarbakır'ı tanıtacak, her yanıyla sporla buluşturacak bir etkinlikti. Şimdi de çocuk atletizmi alanında çok müthiş bir etkinlik yapılıyor. Binler burada sporcu adayları, geleceğin şampiyonları. Ama aynı zamanda anne ve babaları da burada. Tam bir şölen yaşanıyor. Bunlar devam edecek, bu etkinliklerimiz sıklıkla devam edecek. Hem barışa hem kardeşliğe hem spora hem de Diyarbakır'ın doğru tanıtılması ve güzelliklerin yaşanması adına" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise sporla çocuklara sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Sayın Valimiz her şeyi özetledi. Şu anda biz burada çocuklarla eğlencenin tadını çıkarmaya ve çocuklarla çocuk atletizminin dünyaya örnek olabilecek büyüklükte bir projesiyle Diyarbakır'dan başladık. Sporun anası olan atletizm Diyarbakır'da annelerle birlikte sporu tabana yaymak ve çocuklarımıza sporla sahip çıkmak, çocuklarımızı sporla üst düzey başarılara taşımak, ülkemizi bayrağımızı gururla taşıyacak, anneleri sevinçten ağlatacak çocuklar yetiştirmek amacımız bu" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Vali Güzeloğlu; Çintimar ve milli sporcularla birlikte parkurlarda yarışan öğrencileri izledi, başarılar diledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Güzeloğlu, aileleri kırmayıp sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi. Milli sporcular da hazırlanan parkurlarda yarışan öğrencilere eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun açıklamaları

TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın açıklamaları

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