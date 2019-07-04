04.07.2019 16:03
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"Çocuk Bakım Elemanı" kursiyerlerine sertifika verildi

"Çocuk Bakım Elemanı" kursiyerlerine sertifika verildi

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde açılan "Çocuk Bakım Elemanı" kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde açılan "Çocuk Bakım Elemanı" kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın eşi Hacer Yağbat, Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törende kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.
Yağbat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuk Bakım Elemanı" kursuna 18 kursiyerin katıldığını söyledi.
Kursun 8 ay sürdüğünü belirten Yağbat, "Kursiyerlere haftanın 5 günü 936 saat eğitim verildi. Sertifikalarını alan kursiyerlerimiz 0-18 yaş arası çocukların bakımı ile ilgili donanımlı hale geldi." dedi.
Törene Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Nuran Hakyemez ve kursiyerler katıldı.
Kaynak: AA
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