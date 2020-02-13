Haberler » Güncel » Çocuk bisikleti ve bebek arabaları çalan hırsız yakalandı - Haber

Çocuk bisikleti ve bebek arabaları çalan hırsız yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, apartmanlardan bebek arabası ve çocuk bisikletleri çalan Mehmet Çöplü (40), polis tarafından yakalandı.

13.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:12Çocuk bisikleti ve bebek arabaları çalan hırsız yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, apartmanlardan bebek arabası ve çocuk bisikletleri çalan Mehmet Çöplü (40), polis tarafından yakalandı. , 23 bisiklet ile 3 bebek arabası ele geçirirken, Çöplü tutuklandı.

'ta, son günlerde apartmanların merdiven boşluklarındaki çocuk bisikletleri ve bebek arabaları kimliği belirsiz kişi tarafından çalınmaya başladı. 155 polis imdat telefonuna gelen ihbarları değerlendiren Asayiş şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada bisiklet ve bebek arabalarının Mehmet Çöplü tarafından çalındığını tespit etti.

Apartmanlardan çaldıklarını kamyonetinin arkasına koyarak değerinin çok altında sattığı belirlenen Mehmet Çöplü, kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Çöplü'nün gösterdiği depoda ise 23 çocuk bisikleti ile 3 bebek arabası ele geçirildi.

Mehmet Çöplü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Sahipleri belirlenen bazı bisikletler teslim edilirken, diğerleri ise asayiş şubede sahiplerini bekliyor.



Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 23:58:23