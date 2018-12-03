Çocuk Cinsel İstismarı Panelde Tartışıldı!

Bakırköy Belediyesi toplumun en önemli sorunlarından olan çocuk istismarı konusuna dikkat çekmek için "Çocuk Cinsel İstismarı" paneli düzenlendi. Panele İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr.Üyesi Gül Çörüş ve Adli Tıp konusunda duayen isimlerden Prof. Dr . Ersi Abacı Kalfaoğlu katıldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkiye'nin önemli toplumsal sorunlarından biri olan "Çocuk Cinsel İstismarı" paneline katılıyor. Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinin katılacağı panelde çocuk istismarı tartışıldı.

Resmi istatistiklere göre; Türkiye'de her 4 kız çocuğundan biri, her 6 erkek çocuğundan biri cinsel istismara uğramaktadır. Bunların %85'i gizli kalıyor. 2017 yılı geneli ve 2018 yılının ilk yarısını kapsayacak şekilde, CİMER üzerinden verilen bir bilgiye göre 21.957 çocuk hastane kayıtlarına gebe olarak geçmiştir. Panel, Türkiye'nin önemli toplumsal konuları arasında yer alan bu istatistiklere, özellikle kız çocukların maruz kaldığı erken evlilikler ve aileye maddi olanak sağlamak için yapılan acımasız kontratlar konularına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi.