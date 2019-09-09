Çocuk dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Star TV'de bu akşam Çocuk adlı yeni bir dizi başlıyor. Fragmanı ile diziseverlerin merakını cezbeden dizi, oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Efe karakteri ve onun çevresindeki 4 kadının yaşadıkları olayı ekrana getirecek Çocuk dizisi oyuncuları ve dizinin konusu ile detaylar haberimizde.

ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney'in paylaştığı, dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otuyor. Dizinin senaryosunu ise Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte kaleme alıyor.

KİM KİMDİR?

Çocuk dizisinde sırasıyla oyuncu isimleri ve canlandırdığı karakterler şu şekilde;

Nazan Kesal - Asiye Karasu

İsmail Hacıoğlu - Hasan Çetin

Serhat Teoman - Ali Kemal Karasu

Merve Çağıran - Akça Yılmaz

Ceyda Ateş Toplusoy - Şule Karasu

Kenan Acar - Murat Karasu

Nimet İyigün - Emine Yılmaz

Okday Korunan - Osman Şahin

Selda Aktuna - Melek Şahin

Mehmet Emin Güney - Efe Karasu

Aylin Aras - Ayşe Şahin

ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Çocuk" Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikayedir…Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça'nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye'nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır.

ÇOCUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da çekimleri yapılan Çocuk dizisinin ana mekanı Pembe Köşk.

ÇOCUK DİZİSİNİN EFE'Sİ

Çocuk dizisinden Efe Karasu'yu canlandıracak Mehmet Emin Güney, 214 çocuk arasından seçildi. Küçük oyuncu canlandıracağı karakter için eğitmenleri ile birlikte sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Öğretmen olma hayali olan Güney, Beşiktaş taraftarı.