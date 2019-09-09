Çocuk dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Star TV'de bu akşam Çocuk adlı yeni bir dizi başlıyor. Fragmanı ile diziseverlerin merakını cezbeden dizi, oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Efe karakteri ve onun çevresindeki 4 kadının yaşadıkları olayı ekrana getirecek Çocuk dizisi oyuncuları ve dizinin konusu ile detaylar haberimizde.
ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney'in paylaştığı, dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otuyor. Dizinin senaryosunu ise Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte kaleme alıyor.
KİM KİMDİR?
Çocuk dizisinde sırasıyla oyuncu isimleri ve canlandırdığı karakterler şu şekilde;
Nazan Kesal - Asiye Karasu
İsmail Hacıoğlu - Hasan Çetin
Serhat Teoman - Ali Kemal Karasu
Merve Çağıran - Akça Yılmaz
Ceyda Ateş Toplusoy - Şule Karasu
Kenan Acar - Murat Karasu
Nimet İyigün - Emine Yılmaz
Okday Korunan - Osman Şahin
Selda Aktuna - Melek Şahin
Mehmet Emin Güney - Efe Karasu
Aylin Aras - Ayşe Şahin
ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?
"Çocuk" Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikayedir…Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça'nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye'nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır.
ÇOCUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul'da çekimleri yapılan Çocuk dizisinin ana mekanı Pembe Köşk.
ÇOCUK DİZİSİNİN EFE'Sİ
Çocuk dizisinden Efe Karasu'yu canlandıracak Mehmet Emin Güney, 214 çocuk arasından seçildi. Küçük oyuncu canlandıracağı karakter için eğitmenleri ile birlikte sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Öğretmen olma hayali olan Güney, Beşiktaş taraftarı.