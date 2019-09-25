Çocuk doğuran trans bireyin baba olma talebi reddedildi

Kadın olarak doğmasına karşılık cinsiyet değiştirme operasyonuyla erkek olarak hayatına devam etmeye karar veren trans birey Freddy McConnell, 2017'de resmen nüfus kayıtlarına erkek olarak geçmiş, 2018'de ise gördüğü doğurganlık tedavisiyle çocuk doğurmuştu.

ANNE OLARAK KAYDEDİLECEK

Bu tarihten itibaren çocuğun annesi olarak değil babası olarak nüfus kayıtlarına geçmek için mahkemeye başvuran McConnell, hukuki yolları tüketince konuyu İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne taşımıştı. Fakat Yüksek Mahkeme, McConnell'ın çocuğun sertifikasına baba olarak değil anne olarak kayıt edilmesi kararına vardı. Mahkeme Başkanı Andrew McFarlane, bir kişinin yasal olarak cinsiyetiyle ebeveyn olarak durumu arasında maddi farklılıklar olduğunu belirterek kararı savundu.

25 YAŞINDAN İTİBAREN HORMON ALMAYA BAŞLAMIŞTI

İngiliz gazetesi Guardian'da multimedya gazeteciliği yapan McConnell 25 yaşından itibaren testosteron hormonu almaya başlamış, 1 yıl sonra ise cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. 2016 yılında testosteron alımını terk eden McConnell, menstural döngüsünün yeniden başlaması sonrasında bir donörden aldığı spermlerle hamile kalmıştı.

"BU KARAR BİRÇOK AİLEYE IZDIRAP VERECEK"

Karar sonrası twitter hesabından açıklama yapan McConnell, "Mahkeme trans erkeklerin bir çocuğun doğum sertifikasına babası olarak kaydedilmesine izin vermiyor. Korkarım bu karar, bir çok aileye ızdırap verecek. Kararı temyize götüreceğim" dedi.