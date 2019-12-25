Çocuk doktorunun, tedavisini üstlendiği hastasına bebekliğinden beri cinsel istismar uyguladığı ortaya çıktı

18 yaşındaki genç kıza, bebekliğinden beri cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan doktor, tutuklandı. Amerika'nın Maryland eyaletinde ortaya çıkan gerçek, gündeme bomba gibi düştü.

YILLARDIR CİNSEL İSTİSMARDA BULUNUYORDU

Ernesto Torres isimli 69 yaşındaki çocuk doktorunun, bebekliğinden beri kontrollerini üstlendiği ve şu anda 18 yaşında olan kıza yıllardır cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Kız çocuğunun kontrollerini ve tedavilerini evlerine gelerek gerçekleştiren sapık doktor, bebekliğinden beri talihsiz kıza cinsel istismar uyguluyordu.

SON İSTİSMARDAN SONRA, KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Bebekliğinden beri istismara uğrayan kız 18 yaşına geldiğinde, doktor hala muayene amaçlı evlerine gidip geliyordu. 18 yıldır ilk defa kızın evde anne ve babası yokken kontrole gelen doktor kıza yine cinsel istismar uyguladı. Cinsel istismar sonrası 5 dakika boyunca ağladığını belirten kız, "Üzerimde oturuyordu. Kımıldayamadım, ağlamaya başladım" ifadelerini kullandı. Cinsel istismar mağduru geç kız, yaşlı doktordan bu kez şikayetçi oldu. Ayrıca genç kız, kendisi gibi 23 genç kızın da sapık doktorun cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti.

DOKTORUN KARİYERİ BOYUNCA DÜZİNELERCE KIZI İSTİSMAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Kızın şikayetinin ardından polis tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen doktorun, kariyeri boyunca düzinelerce kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

HENÜZ ORTAYA ÇIKMAMIŞ 65 VAKA DAHA VAR

Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 kızın ifadesinin alındığı öğrenilirken, doktorun bu kızlarla ilgili de mahkemeye hesap vereceği öğrenildi. Doktorun henüz ortaya çıkmamış 65 cinsel istismar suçu daha olduğu iddia ediliyor.