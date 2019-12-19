Çocuk Dostu alan çok sevildi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında UNICEF ve IKEA ortaklığıyla "Çocuk Dostu Şehirler Projesi" kapsamında hayata geçirdiği 'Çocuk Dostu Alan' ile Selendili çocuklar çok mutlu. Selendi MABEM binasında hizmete devam eden, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan 'Çocuk Dostu Alan'a gelen minikler, ilk olarak 20 dakika kitap okuyor, sonrasında mini sinemada belgeseller ve animasyon filmler izleyebiliyor. Uygulamadan memnun olan öğrenciler ve aileleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.