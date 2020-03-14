Çocuk Esirgeme Kurumu sitesinde yangın 30 çocuk dumandan etkilendi
Çocuk Esirgeme Kurumu sitesinde yangın 30 çocuk dumandan etkilendiUŞAK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nin zemin katındaki yemekhanede yangın çıktı.
14.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:49
Çocuk Esirgeme Kurumu sitesinde yangın 30 çocuk dumandan etkilendi
UŞAK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nin zemin katındaki yemekhanede yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 30 çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Yangın, akşam saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi 1'inci Emlak Sokak'ta bulunan, 06- 14 yaş arasındaki 40 çocuğun kaldığı Çocuk Evleri Sitesi'nde çıktı. Sitenin zemin katında bulunan yemekhanede bilinmeyen nedenle çıkan yangında, dumanı fark eden çocuklar bir anda paniğe kapıldı. Durumu fark eden yetkililer, çocukları binadan çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın, kısa sürede yayılmadan söndürüldü. Yapılan kontrolde dumandan etkilendiği belirlenen 30 çocuk, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
UŞAK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nin zemin katındaki yemekhanede yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 30 çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Yangın, akşam saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi 1'inci Emlak Sokak'ta bulunan, 06- 14 yaş arasındaki 40 çocuğun kaldığı Çocuk Evleri Sitesi'nde çıktı. Sitenin zemin katında bulunan yemekhanede bilinmeyen nedenle çıkan yangında, dumanı fark eden çocuklar bir anda paniğe kapıldı. Durumu fark eden yetkililer, çocukları binadan çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın, kısa sürede yayılmadan söndürüldü. Yapılan kontrolde dumandan etkilendiği belirlenen 30 çocuk, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Çocuk Esirgeme Kurumu sitesinde yangın 30 çocuk dumandan etkilendi
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu