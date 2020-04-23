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Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Ağrı Valiliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların bayramını kutladı.

23.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:24
Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Ağrı Valiliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların bayramını kutladı.

Ağrı Valiliğince düzenlenen etkinlikler kapsamında Vefa Sosyal Destek Grupları 23 Nisan'da Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların bayramlarını kutlayarak pasta kesti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Ağrı Valiliği ve Vefa Sosyal Destek Grubu Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların da yüzünü güldürdü. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Ağrı Valiliği, 23 Nisan, Ağrı, Güncel , Haber
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