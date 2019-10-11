Çocuk evlerine, kahraman türk kadınlarının isimleri verildi

ERZURUM Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuklar için yurt sisteminden villa ve apartman dairesi sistemine geçti. Nenehatun ve Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'nde yaptırılan villa tipi evlere kahraman Türk kadınları ile başarılı sanatçı ve bilim insanlarının isimleri verildi. Zübeyde Hanım, Kara Fatma, Hayme Ana gibi isimlerin evlere verildiğini belirten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, amaçlarının çocuklarının gelişimine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'ndeki 10 villa tipi eve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Hazreti Musa'yı Firavun'dan koruyan Asiye Ana, Ertuğrul Gazi'nin anası Hayme Ana ile milli mücadelenin kahramanı Kara Fatma ve çok sayıda kahraman kadının ismi ve kısa özgeçmişleri yazılı tabelalar asıldı. Erkek çocuklarının kaldığı Atatürk Çocuk Evleri sitesindeki 5 eve ise İbrahim Hakkı, Nurettin Topçu gibi Erzurum'un bilim ve sanat dünyasının tanınan isimlerinin adları verildi.

Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, tarih ve kültürümüzde yer alan bu isimleri çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla evlere verdiklerini söyledi. İlbaş, "Tarihimizde, kültürümüzde, varlığımızla bunu temsil edecek kişilik gelişimi sağlayabilecek ortam oluşsun diye çocuk evlerimizin her birisine ayrı bir isim verdik. Bu isimler tesadüfen seçilmedi. Kara Fatma, Kurtuluş savaşında, milli mücadelede çok ciddi anlamda mücadelesini ortaya koymuş, silahıyla cephede yer almış vatanın bağımsızlığı için mücadele etmiş bir kahramandır. Asiye Ana, Hazreti Musa'nın hamisidir. Hazreti Musa'yı Firavun'un sarayında büyütmüştür, belki ilk koruyucu ailedir diyebiliriz Asiye Ana için. Diğer tarafta Hayme Ana, Hüma Hatun, Atatürk'ü yetiştiren Zübeyde Ana isimleri evlere verildi" dedi.

15 VİLLA TİPİ EV, 11 DAİRE

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yurt mantığından ev sistemine geçtiğini kaydeden İlbaş, Erzurum'da 169 çocuğu 15 villa tipi ev ile 11 apartman dairesinde barındırdıklarını söyledi. İlbaş, ev sisteminin çocukların kişiliklerinin gelişmesine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Apartmanlarda yaşayan çocuklara komşularının ilk etapta olumlu yaklaşmadığını kaydeden İlbaş, "Çocukların komşuluk ilişkilerini gördüklerinde apartman sakinleri de çok memnun olmaya başladı. Evlerde bakıcı anneleriyle kalan çocuklar apartmanlardaki komşularına bayram ziyaretine gitti, arkadaşlarıyla oyun oynadı. Çocuklar toplumla iç içe oldu. Toplum içinde daha sağlıklı hem de kişilik açısından güzel bir ortamda yetişiyorlar. Toplumdan ayrıştırılmış bir durumdan daha öte toplumla iç içe oluyorlar. Bu da onların kişisel gelişmelerine katkı sağlıyor" diye konuştu.