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17 yaşındaki annenin 3 aylık bebeği öldü

Adana'da 15 yaşında evlenip 17 yaşında anne olan Fatma Amaye, bebeğini emzirdikten sonra uyuttu. Sabah bebeğin nefes almadığını fark eden Amaye, sağlık ekiplerine haber verdi. Bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

29.08.2019 09:53

Adana'da 15 yaşında evlenen yabancı uyruklu bir kadının emzirip uyuttuğu 3 aylık bebek, sabah ölü bulundu. Yetkililer, bebeğin gece yan yatırılmadığı için kusup hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay merkez Yüreğir ilçesi, Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki savaştan kaçan Suriye uyruklu 17 yaşındaki Fatma Amaye 2 yıl önce Mahmud Amaye (22) ile evlendi. 15 yaşında evlenen genç kadının 3 ay önce Yusuf adını verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi. Dün sabaha karşı da anne ağlayan bebeğini emzirip uyudu. Saat 09.00 sıralarında kalktığında ise bebeğinin nefes alıp veremediğini fark edince hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ BEBEĞİ KURTARAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulansa alıp kontrol ettiğinde kalbinin durduğunu belirledi. Bebeğe müdahale edildi ancak bebeğin kalbi geri çalıştırılamadı.

YAN YATIRILMADIĞI İÇİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Ölen bebeği, amcası Halil Amaye kucağına alarak evine geri götürdü. Bebekte herhangi bir dış müdahale rastlanmazken gece emzirildikten sonra yan yatırılmadığı için kusup hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bebek daha sonra otopsi için adli tıp kurumu götürüldü. Otopsinin ardından bebek ailesi tarafından alınarak toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17 yaşındaki annenin 3 aylık bebeği öldü

Yüreğir, Adana, Bebek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (10)
ANADOLU: Kızın soyismine bakılırsa suriyeli allah rahmet eylesin
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BİR MELEKE DAHA SEMAYA YÜKSELDİ: ALLAHverirALLAH alır
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MİRAN: Evlat acısı dünyanın en büyük acısıdır rabbim sahır versin çok zor meleğim mekanın cennet olsun
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NÖBETÇİ YORUMCU: Cennetlik bebek. Allah rahmet eylesin.
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ADINIZI YAZIN: Allah rahmet eylesin çok acı bir durum fakat çocuğa çocuk emanet etmişler hiçmi bilgili biri yokmuş yanında 15 yaşında evlendirmeyi biliyor aileler 17 yaşındaki çocuk uykuya hasret bir çocuk eğitim şart
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MİSAFİR: böyle tecrübesiz kendisi çocuk olan kızları evlendirip anne olmalarına sebep olursanız bu sonuç kaçınılmaz oluyor maalesef daha kendisi çocuk nasıl annelik etsin ki çok üzüldüm bebeğe anneye de yazık halbuki emzirilen bengin kusma ihtimaline karşı daima yan yatırılması gerektiği bilindik bir şey ama işte çocuk bebek bakarsa böyle üzücü bir son olabilir Rabbim yardımcımız olsun artık şu çocuk gelin olayı bitsin günah hem anne olana hem doğan çocuğa
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MESSY: yabancı uyruklu değil SURİYELİ
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THRANDUİL: İlgisizlik!
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JEOLOG: MANTIKLI BİR YORUM YAPABİLECEK VAR MI? BEN SÖYLEYECEK SÖZ BULAMADIM. . . .
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KAMBOÇYALI: :(
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