Haberler » Güncel » 'Çocuk gelinlere' dikkati çekmek için kitap sayfalarından gelinlik yaptılar - Haber

"Çocuk gelinlere" dikkati çekmek için kitap sayfalarından gelinlik yaptılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "çocuk gelinlere" dikkati çekmek amacıyla kitap sayfalarından yapılan gelinlik sergilendi.

12.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:28
'nın Fethiye ilçesinde "çocuk gelinlere" dikkati çekmek amacıyla kitap sayfalarından yapılan gelinlik sergilendi.
Roman yazarı Yiğit Caner Ertoşi tarafından hayata geçirilen "Çocuklar nikah masalarına değil okul sıralarına otursun" projesi kapsamında 150 kitabın 20 bin 23 sayfasının kullanıldığı gelinlik hazırlandı. Myra Park Sitesi'nde düzenlenen organizasyonla tanıtılan gelinlik ve yine kitap sayfalarından oluşturulan 48 metre uzunluğundaki duvağı ilgi gördü.
Ertoşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk yaşta evlilikler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla projeyi hazırladığını söyledi.
Gelinliği, birçok kadının hikayesinin anlatıldığı kendi kitabının sayfalarıyla yaptıklarını anlatan Ertoşi, "Çocuklarımızı gelinlikle değil okul sıralarında görmek istiyoruz. İnşallah 48 metrelik duvak tüm yüreklere uzanır ve çocuk yaşta evlilikler son bulur." dedi.
Gelinliği giyen Aslıhan Baydar ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Muğla, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:47  Otomobildeki uyuşturucuya 2 gözaltı - Haber
17:47  Hayatını kaybeden vali yardımcısının ismi Cerablus'ta okula verildi - Haber
17:46  İ.Ü CERRAHPAŞA'DAN DÜN MEYDANA GELEN SİLİVRİ DEPREMİ ÖN İNCELEME RAPORU - Haber
17:43  Germencik'te deve güreşi festivali düzenlendi - Haber
17:43  Gaziantep gazeteciler cemiyeti'nden dha'ya 4 ödül - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
12.01.2020 17:54:23