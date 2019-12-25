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Çocuk Gelişimi öğrencileri bahçeye renk kattı

Pamukkale Üniversitesi, Acıpayam Meslek Yüksek okulu (Acıpayam MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencileri, Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul öncesi eğitimi uygulama sınıfı bahçe tasarımını ve düzenlemesi yaparak bahçeye renk kattı.

25.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:22 Çocuk Gelişimi öğrencileri bahçeye renk kattı
Pamukkale Üniversitesi, Meslek Yüksek okulu (Acıpayam MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencileri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul öncesi eğitimi uygulama sınıfı bahçe tasarımını ve düzenlemesi yaparak bahçeye renk kattı.

Etkinliğe, Acıpayam MYO Çocuk Gelişimi Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Nisan Cansu Ertan ve Öğr. Gör. Fatmanur Öztoklu Durmuş ile birlikte Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ummahan Akköse ve çocuk gelişimi öğrencileri katıldı.

Etkinlik kapsamında, kullanılmayan araba lastiklerini boyayarak lastiklerin geri dönüşümünü sağlayan öğrenciler bu materyalden oyun parkuru kurdu. Burada okuyan küçük çocuklar için eğlenceli bir alan oluşturan öğrenciler aynı zamanda da atık yönetimi ve geri dönüşüme de dikkat çekti. MYO öğrencileri, daha sonra okulun duvarlarına eğlenceli, öğretici resimler ve rakamlar çizerek her birini rengarenk boyadı. - DENİZLİ

Karaağaç, Acıpayam, Güncel

Kaynak: İHA

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