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Çocuk gelişimi öğrencilerinden atık malzemelerden sergi ve tiyatro gösterisi

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, atık malzemeler ile tasarım yaptı ve çocuklara çevre bilincini aşılamak için tiyatro oyunu yazdı.

26.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:05 Çocuk gelişimi öğrencilerinden atık malzemelerden sergi ve tiyatro gösterisi
Akdeniz Üniversitesi Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, atık malzemeler ile tasarım yaptı ve çocuklara çevre bilincini aşılamak için tiyatro oyunu yazdı.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, çevre koruma dersi kapsamında atık malzemeler ile kuş evi, kedi evi, geri dönüşüm kutusu ve izmarit kutusu tasarladı. Çocuklarda çevre bilinci oluşturulması için senaryosunu çocuk gelişimi öğrencilerinin yazdığı "Çevre Dostu Çocuklar" tiyatro oyununun gösterimini okul öncesi öğrencilerine yapmayı planlıyorlar. Öğrenciler, ayrıca çocuklarda farkındalık sağlamak amacıyla, kendi imkanlarıyla bir klip de hazırladı.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Nilay Ölekli Sönmez yürütücülüğünde ders kapsamında sıfır atık, geri dönüşüm ve doğal yaşamın korunmasına yönelik hazırlanan proje sunumları ve sergi, Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serdar Selim, öğretim elemanları ve yüksekokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. - ANTALYA

serik, Güncel

Kaynak: İHA

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