Çocuk Giyime Dair Her Şey: Biyotekstil

1990 Yılında kurulan ve uzun yıllar Avrupa ve Amerika ya ihracat yapan firma, 2005 yılında Biyokidsve Biyoteks ismi ile kendi koleksiyonunu hazırlayarak hizmet hayatına giriş yaptı ve müşterilerinin beğenisini kısa zamanda kazanmayı başardı.

İnsan sağlığına uygun kanserojen madde içermeyen materyaller ile her geçen gün daha kaliteli ürünler üretip Avrupa, Asya ve Rusya coğrafyasına ihracat yapan Biyotekstil, yurt içi ve yurt dışında bayilikler de vererek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ÖNCELİK PARA DEĞİL KALİTE

Biyotekstil, çok ürün üretip çok ürün satmayı değil kaliteli ve sağlıklı ürünler üretip müşterinin beğenisine sunmayı amaçlayan ve bu sayede sektörde ön plana çıkan firma olmayı başardı.

HEDEF DÜNYA MARKASI OLMAK

Kalite ve sağlık ilkelerinden ödün vermeden hem yurt içi hem yurt daima en üst sıraları hedefleyen Biyotekstil, adını dünyaya duyurmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.