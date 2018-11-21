Osmaniye
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, kentte "Çocuk Hakları Durağı Projesi" uygulamasının başlatıldığını belirtti.
Coşkun, yaptığı açıklamada, proje kapsamında 4 otobüs durağına çocuk haklarını konu alan giydirme yapıldığını kaydetti.
Çocuk hakları durak tasarımlarına dünya çocuk hakları sözleşmesinden maddeler eklendiğini ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:
"Çocukların haklarını öğrenmesi ve böylece ihmal ve istismara karşı bilinçlenmelerini ve kendilerini koruyabilmesinin sağlanması önemlidir. Ayrıca çocuklarımızın teknoloji bağımlısı olmalarının önlenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar Projesi" kapsamında hazırlanan görsellere de Çocuk Hakları Duraklarımızda yer verildi."
Osmaniye
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:01