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Çocuk Hakları Günü için anlamlı etkinlik

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü'nü Yenişehir Mahallesinde bulunan Çocuk Hakları Okulu'nda düzenleyeceği anlamlı etkinlikle kutlayacak.

18.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:19Çocuk Hakları Günü için anlamlı etkinlik
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü'nü Yenişehir Mahallesinde bulunan Çocuk Hakları Okulu'nda düzenleyeceği anlamlı etkinlikle kutlayacak.

Geleceğimizin teminatı çocuklar için sürekli olarak etkili projeleri hayata geçiren İzmit Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi anlamlı etkinliğe imza atacak. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde 20 Kasım Çarşamba günü 14.00-17.00 saatleri arasında İzmit'teki 6-14 yaş grubuna yönelik olarak Yenişehir Mahallesi Çocuk Hakları Okulu'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

İzmit'teki tüm çocukların davetli olduğu programda miniklerin gelişimine yönelik çeşitli yarışmalar, etkinlik atölyeleri ve animasyon gösterileri düzenlenecek. Çocukların eğlenerek öğrenmesine yönelik olarak hazırlanan programın açılışında tüm katılımlar uçan balonlara dilek ve isteklerini yazarak gökyüzüne bırakacak. İzmit Down Kafe personellerinin yanı sıra birçok özel çocuğun yer alacağı ve sosyal kaynaşmanın da amaçlandığı etkinliğe yoğun bir katılım sağlanması bekleniyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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