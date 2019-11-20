Haberler » Güncel » Çocuk Hakları Günü'nü geleneksel oyunlarla kutladılar - Haber

Çocuk Hakları Günü'nü geleneksel oyunlarla kutladılar

Amasya'da düzenlenen "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kutlamaları kapsamında çocuklar geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.

20.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:06Çocuk Hakları Günü'nü geleneksel oyunlarla kutladılar
Amasya'da düzenlenen "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kutlamaları kapsamında çocuklar geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.
Gençlik ve İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün iş birliğiyle kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, cep telefonlarını bir kenara bırakmaları istenen çocuklara matrak, bezirganbaşı, yağ satarım bal satarım, körebe, mendil kapmaca, halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlar oynatıldı. İsteyen çocukların ise yüzleri boyatıldı.
Vali Osman Varol, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneksel oyunlara sahip çıkmanın, kültürü gelecek kuşaklara taşımanın çok önemli olduğunu söyledi.
Çocukların teknoloji bağımlısı olmaması için de bu oyunların öğretilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Varol, şöyle devam etti:
"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü teşkilatımızın organizesinde dünya çocuk hakları günü dolayısıyla bir şenlik gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız gerçekten cıvıl cıvıl, bugünün önemini hatırlatmak ve farkındalık yaratmak amacıyla onlarla ve aileleriyle bir araya geldik. Sizin de gördüğünüz gibi çok keyifli bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Ben hem katılanlara hem de bu işte emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
Amasya Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş de bütün çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak, "Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtarabilmek için çokça uğramış oldukları AVM'de böyle bir program düzenledik. Geleneksel oyunlarımızı oynayıp onlarla hareketli zaman geçirdik." dedi.

Çocuk Hakları Günü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:46 Evinden yayılan kötü kokudan cesedi bulundu
00:46 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
00:45 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:44 Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
00:42 Tokat'da otomobil bariyere çarptı 1 ölü, 3 yaralı
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21.11.2019 00:48:19