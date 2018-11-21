Çocuk Hakları Günü'nü Kutladılar

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:45



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:45

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliğine 40'a yakın çocuk katıldı.Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi bünyesinde eğitim gören çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde keyifli bir gün geçirdi. Çocukların bilinçlendirilerek farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, 4-6 yaş arası yaklaşık 40 çocuk katıldı. Kutlama programında ilk olarak miniklere çocuk haklarına ilişkin bilgiler verildi, ardından çocuklar günün önemine ilişkin olarak resim yaptı. Oyun grubu öğrencilerinden oluşan çocuklar, üzerinde çocuk haklarının anlatıldığı dosyalara gönüllerince resim çizerek, bu dosyaları ise etkinlik sonunda ailelerine götürdü. Uzman eğitmenlerin eşliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayan miniklere, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın hediyesi boyama kitapları da armağan edildi.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konu hakkında yaptığı değerlendirmede, Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik hayata geçirdiği çalışmalara değinerek, "Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz, yaşama sevincimiz. Biz belediye olarak çocuklarımıza büyük değer veriyoruz, onların gelişiminde üzerimize büyük sorumluluklar düştüğünü biliyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek, hepimizin insanlık görevidir" sözünden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz çocuk merkezlerimizde birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Son olarak Ağustos ayında Aşağısönütönü Yaşam Köyü içerisinde hizmete sunduğumuz Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezimiz de çocuklarımızın gelişim alanlarını destekleyici bir hizmet anlayışı ile çalışıyor. Önümüzdeki günlerde resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Evlatlarımızın gelişimine verdiğimiz katkıdan, anne ve babalarımızın güvenini kazanmaktan dolayı da son derece mutluyum. Çocuklarımız için çalışmaya, çaba harcamaya devam edeceğiz. Onlar için ne yapsak azdır" şeklinde konuştu.Etkinlik, çocukların hep birlikte fotoğraf çektirmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR