Kırklareli
'de Çocuk Hakları Komitesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Karaman
, Milli Eğitim Müdür vekili Cahit Akın, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, Kütüphane Müdürü Ali Osman
Ünal ve öğrenciler katıldı.
Karaman, toplantıda yaptığı konuşmada, Çocuk Hakları Komitesi'nin çocuklar için güzel çalışmalar yaptığını söyledi.
Komitelerin çocuklara haklarını anlatmak, savunmak, özellikle özel günlerde faaliyetler düzenleyerek çocukların da bir şeyler yapabileceğini, seslerini duyurabileceğini göstermek amacıyla oluşturulduğunu aktaran Karaman, komite üyelerinin yılda iki kez toplantıda bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdiğini belirtti.
Toplumun her kesiminden engelli, suça sürüklenen, koruma ve bakım altında olan çocukların komite üyesi olabileceğini ifade eden Karaman, "Çocuk Hakları İl Komitesinde yer alan çocuklar öncelikle haklarını iyi öğrenme fırsatı yakalamakta olduklarından, kendilerini her konuda özgürce savunabilir, diğer arkadaşlarını da doğru yönlendirebilirler. Komite üyeleri bugüne kadar güzel çalışmalar yaptı. Hepsini tek tek tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.
Daha sonra toplantıda 2019 yılında yapılması planlanan etkinlikler görüşüldü.
Kırklareli,Karaman
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:57