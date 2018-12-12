Çocuk Hastalara Şifa Niyetine Masal

ABDULLAH ÇELİK - Bingöl Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuk hastaların iyileşme süreçlerine yardımcı olmak için etkinlik gerçekleştiriyor.
Sosyal Hizmet ve Etkileşim Kulübü üyesi öğrenciler, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklara moral vermek için çalışma başlattı. Bu kapsamda haftanın bir günü hastaneye giden öğrenciler, Sosyal Hizmet Birimi uzmanları eşliğinde hasta odalarını süsleyip, yatağa bağımlı çocuklara masal okuyor.
Çocukları hastanenin hobi odasında toplayan gönüllü öğrenciler, onlarla palyaço eşliğinde oyunlar oynayarak moral veriyor. Oyunlara katılan çocuklar ise gönüllerince eğlenerek hoşça vakit geçiriyor.
"Amacımız tedavi gören çocukların stresini azaltmak"
Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Etkileşim Kulübü Başkanı Eda Yenmez, AA muhabirine, hem kendi eğitimlerine katkı sunmak hem de öğrencilerin tedavi süreçlerine destek olmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Programlarda çocukları eğlendirdiklerini vurgulayan Yenmez, "Birimiz palyaço oluyoruz, balonlar getiriyoruz. Amacımız tedavi gören çocukların stresini azaltmak. Sadece çocuklar değil, onlara refakat eden ebeveynleri de düşünüyoruz. Onların da mutlu olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
"Çocukların iyileşme sürecine destek veriyoruz"
Öğrenci Pelin Dayan ise etkinliğe gönüllü katıldığını belirterek, çocukları sevindirmenin önemine değindi.
Çocukların sevincine ortak olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Dayan, "Tedavi gören çocukları eğlendirmek için geliyoruz. Odaları balonlarla süslüyoruz, çocuklara hikaye kitapları okuyoruz. Onlarla oyun odasında güzel vakit geçiriyoruz. Böylece çocukların iyileşme sürecine destek veriyoruz." dedi.
Gül Karahan da "Çocukların yüzünün güldüğünü görmek bizi çok mutlu ediyor. Burada onlara masallar okuyoruz, sonra durumu müsait olanları hobi odasında topluyoruz, çeşitli oyunlar oynatıyoruz, beraber eğleniyoruz." diye konuştu. İbrahim Aktaş
ise çocukların palyaçoyu hastanede gördüklerinde çok mutlu olduğunu aktardı.
"Hasta yakınları da memnun"
Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Ferhat Korkutata da çocuk servisinde yatan ve muayeneye gelen çocuk hastalar için hobi odası kurduklarını aktardı.
Çocukların tedavi dışındaki zamanlarını hobi odasında geçirdiğini belirten Korkutata, son dönemde üniversite öğrencileriyle hastanede tedavi gören çocuklara yönelik program düzenlediklerini söyledi.
Başhekim Korkutata, etkinliğin çocuklar üzerinde olumlu etki bıraktığını vurgulayarak, "Çocukların tedavi saatleri dışında hobi odasında palyaço ile oyun oynamalarını sağlıyoruz. Yatan çocuklara ise öğrenciler masal anlatıyor. Çocukların tedavi dışında moral ve motivasyonlarını artırmak, tedavilerine psikolojik katkı amaçlı bu faaliyetleri yapıyoruz. Bu faaliyetlerimiz hasta yakınlarınca da memnuniyetle karşılanıyor." şeklinde konuştu.
"Çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz"
Sosyal hizmet uzmanı Yücel Fidan, çocukları hastanenin stresli ortamından uzaklaştırmak için çabaladıklarını bildirdi.
Üniversite öğrencileriyle çocuklara moral vermeye çalıştıklarına işaret eden Fidan, "Amacımız çocukların sosyal işlevselliğini artırmak, psikososyal destek sağlamak. Masal okuma, yapboz oynama, palyaço gösterileri ve müzikli oyunlarla çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Bingöl Üniversitesi,Bingöl
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:18