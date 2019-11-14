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Çocuk hırsızların hayır parasını çaldığı anlar kamerada

Çocuk hırsızların hayır parasını çaldığı anlar kamerada Cemaat 'çocuklarınıza sahip çıkın' dediŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir camide çocuk hırsızların cemaat tarafından toplan 9 bin 500 liralık hayır parasını çaldığı anlar güvenlik kamerasın yansıdı.

14.11.2019 18:37 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:40
Çocuk hırsızların hayır parasını çaldığı anlar kamerada
'çocuklarınıza sahip çıkın' dedi
ŞANLIURFA - 'da bir camide çocuk hırsızların cemaat tarafından toplan 9 bin 500 liralık hayır parasını çaldığı anlar güvenlik kamerasın yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde bulunan Süleymaniye Cami'sinde yaşandı. Gece saatlerinde kimsenin olmadığını fırsat bilen henüz isimleri öğrenilemeyen ve yaşları 14 ile 16 arasında değişen 3 çocuk hırsız, cemaatin cami tadilatı için biriktirdiği 9 bin 500 liralık hayır parasını çaldı. Durumu fark eden cami müzeni, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis, çocukların parmak izleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerinin tespiti için çalışma başlattı.
"Çocuklarınıza sahip çıkın"
Cami cemaatinden Mehmet Gök, velililere seslenerek herkesin çocuğuna sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Gök, "Bugün burada olan olay hepimizi üzmüştür. Bu hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan belli bir miktarda para çalınmış. Camimizin inşaat çalışması devam ediyor. Lütfen buna sahip çıksınlar. Tabi emniyet güçlerimizden de Allah razı olsun onlar da gereken çalışmayı yapacaklar. Ben sadece bir cemaat olarak diyorum, lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Yarın bir gün bu çocuklarımızın terörist olmayacakları ne malum. Çalınan Takiben 9 bin 500 lira bir paradır. Gördüğümüz kadarıyla kamerada görülen hırsızlığı yapan 3 kişilermiş. 3 hırsızda çocuk yaşta denilecek kişiler. Bu olayı nasıl planlıyorlar nasıl yapıyorlar onu biz bilemeyiz. Emniyet güçlerimiz onu bilir. Bizimki sadece anne ve babalar bu çocuklarınıza lütfen sahip çıkalım. Bu çocuklar yarın başka bir gün onlarında başını yakmasın" ifadelerini kullandı.
Çocuk hırsızların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Çocuk hırsızların hayır parasını çaldığı anlar kamerada

Şanlıurfa, Haliliye, Cemaat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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