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Çocuk İşçiliği İle Afişli Mücadele

Sokakta Yaşayan, Çalıştırılan Ya Da Dilendirilen Çocukların Korunması ile İlgili Eylem Planı çerçevesinde Gaziantep'te vatandaşları bilgilendirici billboard çalışması yapıldı.

06.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:31Çocuk İşçiliği İle Afişli Mücadele

5442 sayılıİl İdaresi Kanunu uyarınca Gaziantep Valiliği tarafından, Sokağın Tehlikelerine Maruz Kalan Çocukların Korunması ile ilgili yayınlanan genelge kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ortak çalışmasıyla Şehrin billboardlarına afişler yerleştirildi. Yerleştirilen bilgilendirme görselleri ile çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluşturulması planlanıyor.

"Onları Görmezden Gelmeyin", " Çocukların Yeri sokaklar Değil Dersliklerdir" ve " Alışveriş Yaparak Onları Sokaklara Mahkum Etmeyin" sloganlarının kullanıldığı billboard tanıtım çalışmasında ayrıca böyle bir durum ile karşılaşıldığında 153 Zabıta ve 155 Polis İmdat hatlarına şikayette bulunulması isteniyor.

Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukların durumu ile ilgili takibatı da yine Valilik tarafından kurulan komisyon yürütecek.


Gaziantep Valiliği, Güncel

Kaynak: Bültenler

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