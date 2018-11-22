Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Çalıştayı

22 Kasım 2018 Perşembe 12:46



22 Kasım 2018 Perşembe 12:46

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çocuk işçiliği ve hakları ile ilgili çalışmalar herkesin asli görevidir." dedi.TESK ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle yürütülen çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı, İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının mevzuatının güncellenmesi amacıyla Grand Ankara Hotel'de çalıştay düzenlendi.Palandöken, burada yaptığı konuşmada, çocuk işçiliği ve haklarının ülke için olmazsa olmaz bir konu olduğunu söyledi. Palandöken, "Çocuk işçiliğinin ilkelerinin tespitinde ülkemizin fedakarlığı dünyanın göz önünde bulundurması gereken bir mesele. 3,5 milyona yakın insanı çocuklarıyla birlikte Türkiye'de barındırıyoruz ve onların eğitim, iş imkanı ve geleceğiyle ilgili çalışıyoruz." diye konuştu.UNICEF'in, TESK ve diğer kurumlarla bu alanda çalıştığını aktaran Palandöken, çocuk işçiliği ve hakları ile ilgili çalışmaların herkesin asli görevi olduğunu vurguladı.Palandöken, UNICEF ile çocuk işçiliğiyle ilgili sorunların nasıl çözüldüğü konusunda ortaklaşa çalıştıklarını ve bu alandaki çalışmaları önemsediklerini belirterek, "Bu alanda hem insani hem de ülkemizin geleceği açısında önemli bir görevi ifa ediyoruz." dedi.Bu yılın çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan edildiğini anımsatan Palandöken, "Türkiye önemli bir zaman diliminden geçiyor. Sıkıntılar var ama bunların tamamı gelişmiş ülkelerin geçirdiği evreler. Önemli olan çocuklarımızın geleceği ve bunlarla ilgili yapılacak olanlar." değerlendirmesinde bulundu.Palandöken, bu gibi projelerin hayata geçirilmesinin ülkenin iyi bir noktaya gelmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı."Çocuk işçiliğiyle mücadele çok katmanlı bir çözüm gerektiriyor"UNICEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler, TESK ve UNICEF'in iş birliğinin çocuk işçiliğiyle mücadelede anahtar bir bileşen olduğunu söyledi.Çocuk hakları ve iş ilkeleri ışığında, nitelikli ve pedagojik formasyonu güçlü bir mesleki teknik eğitim ve çıraklık sisteminin, çocuk işçiliğiyle mücadelede en önemli enstrümanlardan biri olduğunun altını çizen Üçkardeşler, şunları kaydetti:"Tüm kamu kurumları, meslek örgütleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kurumlar çocuk işçiliği konusunda çalışmalarını ve iş birliğini artırdılar. Bizlerde UNICEF olarak her zaman çok önem verdiğimiz bu konu üzerine çalışmalarımızı hızlandırdık. Çok katmanlı bir konu olan çocuk işçiliğiyle mücadele, çok katmanlı bir çözüm gerektiriyor."