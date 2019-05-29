29.05.2019 00:23
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Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarına gözaltı

Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarına gözaltı

Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.

Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada gündem olan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından Abdullah Şevki imzasıyla yayımlanan Zümrüt Apartmanı isimli kitapta çocuk istismarının özendirici bir dille anlatılması, binlerce insanın sosyal medyada tepki göstermesine neden olmuştu. Kitapta yer alan ifadeler okurlar tarafından fark edilince kitaba yönelik eleştiriler hızla arttı.
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Ankara, Değerli Taş, Dünya
Kaynak: Euronews.com