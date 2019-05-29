Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı serbest

Kaynak: Euronews.com

Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada gündem olan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından Abdullah Şevki imzasıyla yayımlanan Zümrüt Apartmanı isimli kitapta çocuk istismarının özendirici bir dille anlatılması, binlerce insanın sosyal medyada tepki göstermesine neden olmuştu. Kitapta yer alan ifadeler okurlar tarafından fark edilince kitaba yönelik eleştiriler hızla arttı.