Çocuk İstismarına Karşı Örnek Proje

Vezirköprü
Karkucak ilkokulu, "Çocuk İhmal ve İstismarı" konusunda geliştirdiği proje ile dikkat çekti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu ile yapılan iş birliği ile Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, gruplar halinde sınıflara dağılarak ilkokul öğrencileri ile oyunlar oynadı, istismardan nasıl korunacaklarını anlattı.
Etkinlikleri takip eden Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan
, yüksekokul öğrencilerine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederek, örnek olarak gösterilen projenin periyodik olarak üniversite öğrencileri ile birlikte diğer okullarda da uygulanacağını söyledi.
Proje hakkında bilgi veren Karkucak ilkokulu Müdürü Proje Koordinatörü Erkan İvgen, "Çocuklarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Bu kapsamda çocuklarımızın ilkokul seviyesinde çocuk ihmal ve istismarı konusuna dikkatini çekmek için biraz eğlenceli hale getirmek istedik. Çünkü ilkokul çağındaki çocuklara konferans tarzında verilen eğitimlerden sonuç alınması çok zor. Çocuklarımızın bu konu hakkında alacağı bilgiyi üniversite öğrencilerimizin hazırladığı materyaller ile vermek daha anlaşılır ve eğlenceli oldu." dedi.
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Senai Doğan da öğrencilerle eğitim etkinliğinde olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Vezirköprü
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:02