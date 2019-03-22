Çocuk İstismarına Karşı Ortak Dil

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 'Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismar Korunması için Terimler ve Kavramlar Kılavuzu Bilgilendirme' toplantısı gerçekleştirildi.Çocuk hakları savunuculuğunda ortak ve doğru dil kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ecpat Uluslararası girişimiyle 'Kuruluşlar Arası Çalışma Grubu' tarafından oluşturulup; 2016'da Lüksemburg'da kabul edilen ve Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından Türkçeye tercüme edilen 'Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması Terimler ve Kavramlar Kılavuzu' bilgilendirme toplantısı yapıldı.Rehberin çocuk istismarı ve şiddeti konusunda konuşurken dil birliğini sağlamaya, tanımları netleştirmeye yönelik hazırlandığını vurgulayan Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Betül Ulukol, bu konuların rahat konuşulamadığını hatta bu tip sorunların olmadığını bile varsayan insanlarla karşılaştıklarını söyleyerek, "Çocuklar şiddete ve istismara uğruyor diye uzun yıllardır konuşuyoruz ama bunun kabul edilmesi biraz zaman aldı. Bunu kabul ettikten sonra da şiddetin sınırlarını çizebilmek önemliydi. Hala 'çocuk gelinler' tanımından bahsediyoruz ama çocuktan gelin olmayacağı çok belli. Fuhuşa sürüklenen çocuklar ya da çocuk pornografisi diyoruz ama çocuğun olduğu yerde bu tanımlar söz konusu olamaz. Yürekten böyle düşünmediğimiz halde dilimize yapışmış olan bu ifadeleri bırakmamız gerekiyor. Eğitimde de bu rehberi kullanmak çok önemli. Çocuk kendini bu kavramları da duyduğunda kötü hissedebilir" dedi.Ankara 2. Çocuk Mahkemesi Hakimi Gökten Koçoğlu da mağdur çocukların mağduriyetinin tespit edilmesi gerektiğini ve bu kılavuzun da mağdur çocuğun dilini anlamaya yönelik çok yararlı olacağını belirterek, "Suç işlendikten sonra mağduriyeti anlamaktan öte suç mağduru olmadan önce ailelerin bilinçlendirilmesi ve mağdur olmasının engellenmesi çok önemli. Bizim Ceza Kanunumuzda 'Çocukların İstismarından Elde Edilen kazancın Müsaderesi' diye özel bir düzenleme yok. Bunun da ayrıca düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mağduru anlamak için neyi nasıl sorduğumuz çok önemli. Bu yüzden bu rehber aile, sivil toplum örgütleri, hukukçular için çok önemli" diye konuştu. - ANKARA