Çocuk İstismarına Karşı Pazarda Farkındalık Oluşturdular

20 Kasım 2018 Salı 16:58



20 Kasım 2018 Salı 16:58

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lise öğrencileri, çocuk haklarında farkındalık oluşturmak için hazırladıkları kıyafetleri giyerek, pazarda dolaştı.Pazar yerine gelen Gülşen Gökçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Alanı 11. sınıf öğrencileri, "Çocuk gelin","Çocuk işçi" ve "Şiddete uğramış çocuk" kıyafetleri giyerek dikkat çektiler.Ellerinde, "Evlilik mi evcilik mi", "Şiddet terbiye aracı değil", "Ellerim çekiç değil kalem tutsun" yazılı balonlar taşıyan öğrencileri pazara alışverişe gelen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.Proje sorumlusu öğretmen Umut Uludağ, eğitim öğretim yılı başında öğrencilerle özel günlere dikkat çekmek amacıyla çeşitli projeler ürettiklerini, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kendileri de çocuk olan öğrencilerin güzel bir proje hazırladığını belirtti. Ülkede ihlal edilen çocuk haklarıyla ilgili araştırma yaptıklarını ifade eden Uludağ, "Buradan çıkardıkları fikirle temsili olarak çocuk gelinler, çocuk işçiler ve şiddet gören çocuklarla ilgili ülkemizdeki rakamları gördüler. Bu konularla ilgili bir etkinlik gerçekleştirildi. Ellerindeki balonlardaki sloganlarla mesaj vermeye çalıştılar. Aynı zamanda vatandaşa bilgilendirici el ilanı dağıtıldı" diye konuştu.Çocukların her biri ihlal edilen haklarla ilgili bir figürü temsil ettiğini ve etkinliğin vatandaşların dikkatini çektiğini dile getirdi. - MUĞLA