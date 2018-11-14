Çocuk İstismarında Önleme Çalışmaları" Buluşması

20 Kasım Dünya Çocuk Günü haftasında, 25 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu'nun öncülüğünde; kamu kurumları yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları üyeleri, üniversite öğrencileri ve ilgili tüm tarafların katılımıyla "Çocuk İstismarında Önleme Çalışmaları" başlıklı bir bilgilendirme toplantısı düzenleniyor.

"DİJİTALDE ÇOCUK" ARAŞTIRMASI

Devlet kurumları yetkilileri ve uzman konuşmacıların yer alacağı buluşmada, çocuk istismarına karşı yürütülen programlar ve etkin bir mücadele için neler yapılması gerektiğine dair bilgilendirme ve öneriler katılımcılarla paylaşılacak. ToplantıdaÇocuk ve Hakları Platformu Başkanı Av. Figen Özbek'in açılış konuşmasının ardından, GfK Türkiye'nin gerçekleştirdiği istismara açık bir alan olan internet ve çocuk ilişkisini mercek altına alan "Dijitalde Çocuk" araştırmasının sonuçları ilk kez basına ve kamuoyuna açıklanacak.

İSTİSMAR MERCEK ALTINDA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Ali Fuat Karaman, İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Özaydın, Ümraniye RAM PDR Bölüm Başkanı Klinik Psikolog Yalçın Yılmaz ve İstanbul Gedik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dilek Çelik'in kamu kurumlarının çocuk istismarına konusundaki uygulamaları hakkında yapacakları bilgilendirmenin ardından, Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi adına Gözde Durmuş ÇOÇA'nın çocuk hakları konusundaki faaliyetlerini aktaracak. Dünya Çocukları Derneği ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Birimi'nden Av. Eda Erbaş "Mevzuat ve Uygulamada Çocukların Cinsel İstismarı", Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi Çocuk Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin "Çocukların Beden Hakkını Savunmak Neden Önemli?" başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek. Aile Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem ve Uzman Psikolog & Aile Oyun Terapisti Seniha Naşit Gürçağ ise çocuk istismarına karşı Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu tarafından yürütülecek olan "Koruyan Kurdele" kampanyası hakkında katılımcılarla deneyim ve bilgi paylaşımında bulunacak.