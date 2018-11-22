"Dijital Çocuk" Araştırması Açıklandı

Beste Bereket'in moderatörlüğünü üstlendiği buluşmada devlet kurumları yetkilileri ve uzman konuşmacılar, çocuk istismarına karşı yürütülen programlar ve etkin bir mücadele için neler yapılması gerektiğine dair bilgilendirme ve önerilerini katılımcılarla paylaştı. GfK Türkiye'nin gerçekleştirdiği istismara açık bir alan olan internet ve çocuk ilişkisini mercek altına alan "Dijitalde Çocuk" araştırmasının sonuçları GfK META Bölgesel Pazarlama ve İletişim Direktörü Hande Akdağ tarafından ilk kez basına ve kamuoyuna açıklandı. Psikolog Deniz Bozunoğulları ve Psikoterapist Berçem Göktürk ise araştırma sonuçlarını bilimsel açıdan yorumladı.

İSTİSMARA KARŞI ÖNLEMLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Ali Fuat Karaman "Çocuğun İstismardan Korunmasında Kanuni Mevzuat", İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Özaydın "Çocuk İzlem Merkezleri", Ümraniye RAM PDR Bölüm Başkanı Klinik Psikolog Yalçın Yılmaz "Eğitim Ortamlarında İhmal ve İstismar; Vaka Paylaşımı, Bildirim Yükümlülüğü ve İşleyiş", İstanbul Gedik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dilek Çelik "Çocuğa Karşı Cinsel Şiddette Ruh Sağlığı Hizmetlerine Erişim Hakkı, Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar" başlıkları altında kamu kurumlarının çocuk istismarı konusundaki uygulamaları ve önleme çalışmaları hakkında yaptıkları bilgilendirmenin ardından, öğleden sonraki oturumu Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Koordinatörü Gözde Durmuş "Mesele Yetişkinler; Çocuğa Yaklaşım ve Çocuk Algısı" başlıklı sunumuyla açtı.

Dünya Çocukları Derneği Üyesi ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Birimi'ndenAv. Eda Erbaş "Mevzuat ve Uygulamada Çocukların Cinsel İstismarı; Sorun ve Öneriler", Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi Çocuk Çalışmaları UzmanıCeren Suntekin "Çocukların Beden Hakkını Savunmak Neden Önemli?" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Aile Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem ile Çift ve Aile Terapileri Derneği'nden Aile Oyun Terapisti Seniha Naşit Gürçağ ise çocuk istismarına karşı Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu tarafından yürütülecek "Önleyici Kampanya Modeli: Koruyan Kurdele" kampanyası hakkında katılımcılarla deneyim ve bilgi paylaşımında bulundu.