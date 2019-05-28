28.05.2019 15:07
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Çocuk istismarını anlatan kitapta bulunan iğrenç satırlar, sosyal medyada büyük tepki topladı

Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabındaki pedofili içeren satırlar büyük tepki topladı. Hukukçular, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kitabın toplatılması için suç duyurusunda bulundu.

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı'ndaki pedofili içeren satırlar tepki çekti. Avukat Umur Yıldırım, çocuk istismarını öven çirkin satırlar için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Abdullah Şevki'nin kaleme aldığı Zümrüt Apartmanı kitabında, okuyanları iğrendiren pedofili satırlarının yer aldığı ortaya çıktı. O satırlarda çok küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki, şehvetli bir biçimde anlatılıyordu. Bu satırlar sosyal medyada infial yaratırken, halen çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması talep edildi.

YAZAR ÖDÜL BİLE ALMIŞ

Bir çocuğun hatta bebeğin cinsel istismara uğradığı anların şehvetle anlatıldığı kitapta birçok öykü yer alıyor. Yayının sitesinde yer alan bilgilere göre Abdullah Şevki'nin ''Kelebek ve Hasta" adlı kısa öyküsü, İkinci Eskişehir Öykü Yarışması'nda birincilik ödülü almış.

HUKUKÇULAR HAREKETE GEÇTİ

Avukat Umur Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve kitabın toplatılmasını istedi. Eskişehir Barosu da aynı yönde bir başvuru yapmak için hazırlanıyor.

GÜLBEN ERGEN DE TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de, çocuk istismarına dair iğrenç ifadeleriyle tepki toplayan kitaba ateş püskürdü. Ergen sosyal medyada infial yaratan kitap için, ''Kitap yazılıyor! Basılıyor! Dağıtımı yapılıyor!! Çocuklara tecavüz edilen, hayvanlara işkence yapılan bir ülkede cezasızlık ve uygulanmayan, yasalar üzerine çığlık atıyoruz! Gücümüz sosyal medyada bugünün gündemi kadar mı?'' şeklinde tweet attı.

Çocuk istismarını anlatan kitapta bulunan iğrenç satırlar, sosyal medyada büyük tepki topladı

Abdullah Şevki kimdir? Zümrüt Apartmanı kitabında skandal kısım!Abdullah Şevki kimdir? Zümrüt Apartmanı kitabında skandal kısım!

Başsavcı, Değerli Taş, 3. Sayfa, Magazin, Güncel


YORUMLAR (7)
VATAN: Allah sizi helak etsin nasıl bir sapıklık siz hayvan dahi olamazsınız böyle bir yazı nasıl yazılır nasıl basılır evladıniz dahi aklınıza gelmiyor degil mi Rabbim sizi helal etsin. Gün yüzü görmeyin iyisallah.
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USTURA: OKUL OKUMUŞLARIN BAŞININ ALTINDAN ÇIKIYOR TÜM ŞER İŞLER ALLAH HEPİNİZİNDE BELASINI VERSİN OKUDUKCA CAHİLLEŞİYORSUNUZ
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RAHMİ: Bu adamları yeni türkiye ürünleri, sigaraya rtük engeli koyup bunu serbstçe yayınlattılarsa bence bir şeyler yanlış. Elin gavuru bakan uçağı beklettim diye istifa ediyor. Bizde bizde bir müdür bile istifa etmiyor. Müslümanlığa bak.
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FATİH: HABERİN FOTOĞRAFI ÇOK İĞRENÇ. .
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ADMİN: BUNU ADAM SIFATINDA GÖRÜP HALA AVRUPA İNSAN HAKKI DEYİP İÇERDE BESLEYEN SİSTEMEDE HUKUKADA BÖYLESİ KİTABI YAZAN PİSLİĞE YAZAR DİYENEDE KİTAP DİYE BASANA HEPSİNN CANI CEHENNEME. NASIL Bİ ÜLKEDE NEFES ALIYORUZ. GELSE KEŞKE ŞU İNSANLIĞIN SONU ARTIK. BİZİM ÇOCUKLARIMIZA GÖZ DİKEN PİSLİKLERİ ALIN BESLEYİN ÖNÜNE YEMEK VERİN SU VERİN
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