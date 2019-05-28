Çocuk istismarını anlatan kitapta bulunan iğrenç satırlar, sosyal medyada büyük tepki topladı

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı'ndaki pedofili içeren satırlar tepki çekti. Avukat Umur Yıldırım, çocuk istismarını öven çirkin satırlar için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Abdullah Şevki'nin kaleme aldığı Zümrüt Apartmanı kitabında, okuyanları iğrendiren pedofili satırlarının yer aldığı ortaya çıktı. O satırlarda çok küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki, şehvetli bir biçimde anlatılıyordu. Bu satırlar sosyal medyada infial yaratırken, halen çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması talep edildi.

YAZAR ÖDÜL BİLE ALMIŞ

Bir çocuğun hatta bebeğin cinsel istismara uğradığı anların şehvetle anlatıldığı kitapta birçok öykü yer alıyor. Yayının sitesinde yer alan bilgilere göre Abdullah Şevki'nin ''Kelebek ve Hasta" adlı kısa öyküsü, İkinci Eskişehir Öykü Yarışması'nda birincilik ödülü almış.

HUKUKÇULAR HAREKETE GEÇTİ

Avukat Umur Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve kitabın toplatılmasını istedi. Eskişehir Barosu da aynı yönde bir başvuru yapmak için hazırlanıyor.

GÜLBEN ERGEN DE TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de, çocuk istismarına dair iğrenç ifadeleriyle tepki toplayan kitaba ateş püskürdü. Ergen sosyal medyada infial yaratan kitap için, ''Kitap yazılıyor! Basılıyor! Dağıtımı yapılıyor!! Çocuklara tecavüz edilen, hayvanlara işkence yapılan bir ülkede cezasızlık ve uygulanmayan, yasalar üzerine çığlık atıyoruz! Gücümüz sosyal medyada bugünün gündemi kadar mı?'' şeklinde tweet attı.