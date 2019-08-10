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Çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein intihar etti

Çocuk istismarıyla suçlanan tutuklu milyarder iş adamı Jeffrey Epstein intihar etti. ABD'li iş adamı Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulundu.

10.08.2019 17:51 Çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein intihar etti
Çocuk istismarıyla suçlanan tutuklu milyarder iş adamı Jeffrey Epstein intihar etti. ABD'li iş adamı Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulundu. İntiharı doğrulayan yetkililer, Epstein'ın daha önce de kendisini öldürmeye çalıştığını belirtti.

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve seks amaçlı insan ticareti ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanan Epstein'ın konutunda yapılan aramada kurbanlara ait yüzlerce cinsel içerikli görsel ele geçirilmişti. Temmuz ayındaki polis operasyonunda ayrıca, yüksek meblağlarda nakit paranın yanı sıra Epstein adına düzenlenmiş sahte pasaportlar da bulunmuştu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Jeffrey Epstein, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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