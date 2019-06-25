25.06.2019 12:57
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Annesinin haberi olmadan bagajda yolculuk yaptı

Annesinin haberi olmadan bagajda yolculuk yaptı

Çin'de otomobilin arka koltuğundaki çocuk, annesinin kullandığı aracın bagaj kısmına geçerek, kapı açık şekilde yolculuk yaptı.

Çin'de otomobilin arka koltuğundaki çocuk, annesinin kullandığı aracın bagaj kısmına geçerek, kapı açık şekilde yolculuk yaptı. Anne durumu fark etmezken, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, anneyi uyardı.

Siçuan bölgesindeki Panzhihua şehrinde meydana gelen olayda, bir anne 3 yaşındaki çocuğunu otomobilinin arka koltuğuna oturtarak yola çıktı. Çocuk, otomobil seyir halindeyken arka koltuktan bagaj bölümüne geçti ve bagajın kapısını açtı. Yolculuk bu şekilde devam ederken,

polis güvenlik kamerası görüntülerinden durumu fark etti. Anneyi polis merkezine çağıran görevliler, uyarıda bulunarak, daha dikkatli olmasını istedi.

- Çin

Kaynak: DHA
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