Çocuk katili PKK'nın saldırılarına STK'lerden tepki

Doğu Anadolu'daki sivil toplum örgütü temsilcileri, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivillere yönelik saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Bölgedeki sivil toplum örgütü temsilcileri, Türkiye'deki huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik hain saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK'nın siviller ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarını kınadı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında sivillere yönelik gerçekleştiren hain saldırıyı nefretle ve şiddetle kınadıklarını söyledi.

Terör örgütünün kanlı eylemlerine bir yenisini daha ekleyip, bu kez sivil vatandaşları hedef aldığını ifade eden Sekmen, "Güvenlik güçlerimizin yürüttüğü operasyonlarla iyice köşeye sıkışan eli kanlı terör örgütü PKK, kan bürümüş gözünü bu kez de savunmasız vatandaşlara çevirmiştir. Kalleşliği ve kahpeliği kendisine adet edinen, iblis ile saf tutan, imansız ve vicdansız bu örgüt, hain pusuyu Diyarbakır'da kurmuş olmakla aklı sıra gözdağı vermeye çalışmıştır." dedi.

Diyarbakır'da terör örgütünün aleyhinde son zamanlarda birtakım gelişmeler yaşandığını hatırlatan Sekmen, vatandaşların hain örgütün gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla gördüğünü belirtti.

Teröristlerin Diyarbakır'da yaptığı eylem üzerinden aslında bir korku devşirme gayesinde olduğunu aktaran Sekmen, "Bu eylemleri onları kaçınılmaz sondan kesinlikle kurtaramayacaktır. Eli kanlı terör örgütü PKK, bu cennet vatandan silip süpürülecek, dış destekçileri ve içerideki tüm uzantılarıyla ait olduğu çukura mutlaka gömülecektir. Bölücü terör örgütü, akıttığı her damla kan ve gözyaşının bedelini hem de misliyle ödeyecek, mücadelemiz nefes alan en son hain can verene dek sürecektir." sözlerine yer verdi.

Sekmen, Diyarbakır'da şehit edilen vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin eylemlerini desteklediğini ifade etti.

Bir anneyi evlatlarından mahrum bırakmaya kimsenin hakkının olmadığını dile getiren Güvenli, 72 sivil kuruluşundan oluşan ESTP'nin annelerin yanlarında olduğunu kaydetti.

Diyarbakır'da terör örgütlerince sivilleri taşıyan araca düzenlenen terör saldırısında şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Güvenli, "Diyarbakır'da yapılan bu alçak saldırıyı her ne sebeple olursa olsun şiddet ve nefretle kınıyoruz. Terör gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş, terörün iç yüzü her geçen gün ortaya çıkmaya devam etmektedir. Kazanan olacak ve terörün sonu annelerin elinden olacaktır." dedi.

-Ağrı

Memur-Sen Ağrı İl Temsilcisi Abdurrahman Aslan, terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Diyarbakır'da akşam yaşanan hain saldırıda 7 vatandaşın şehit düştüğünü, 10'nun ise yaralandığını hatırlatan Aslan, "Kendi yaşam mücadelesini veren köylü vatandaşa yapılan bu saldırıyı esefle kınıyor, bu tür saldırıların ülkemizde son bulmasını ve insanların barış huzur içinde yaşamasını temenni ediyoruz. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize baş sağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hak-İş Konfederasyonu Ağrı İl Başkanı Ahmet Varol ise uluslararası emperyalizmin hesaplar kurduğu coğrafya ve toplumlar üzerinde istediği sonuçları elde edebilmek için terörü en etkili yöntemlerden biri olarak kullandığına dikkati çekti.

"Ülkemizde Kürt kardeşlerimizin fazla olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız üzerinde uzun yıllardır ayrılıkçı düşünceleri yerleştirmek için çabalar gösterilmiştir." diyen Varol, şöyle konuştu:

"Özellikle 12 Eylül cunta yönetiminin, bölge halkına yönelik kötü izler bırakan uygulamaları terör örgütüne zemin oluşturmuştur. Hak-İş Konfederasyonu Ağrı İl Başkanlığı olarak her platformda, başta terör örgütü olmak üzere her türlüsünü en şiddetli şekilde kınarken, çocuklarının terör örgütü elinden kurtarmaya çalışan annelerinin mücadelesini ayakta alkışlar ve tüm aileleri benzer sıkıntılar yaşamamaları için göz bebekleri çocuklarına daha fazla ihtimal gösterme ve sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kulp İlçesinde şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine baş sağlığı dilerim yaralılarımıza acil şifalar dilerim."

Kars

Diyanet-Sen Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde vatandaşlara yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Keleş, şunları söyledi:

"Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde hain terör örgütü PKK üyelerince odun toplamaya giden vatandaşlarımıza yönelik bombalı bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Masum sivil vatandaşları hedef alan bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki hain PKK'nın kan dökmek ve toplumun huzurunu sabote etmekten başka bir amacı yoktur. Bu alçakça saldırının müsebbibi olan hainler bilmelidirler ki bu millet teröre ve terörizme asla boyun eğmeyecektir."

Tunceli

Tunceli Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Hıdır Belice, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yaşanan saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirten Belice, şöyle dedi:

"İnsan yaşamı değerlidir ve biz insanımız için hak, hukuk, adalet ve demokrasiyi savunuyoruz. Ülkemizinde bu kapsamda artık hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. İster asker, ister polis ister sivil olsun herkesin yaşamı bizim için çok değerlidir ve kimse ölmesin, artık silahlar, bombalar patlamasın. Bununla beraber masum, işinde gücünde olanların insanların da seyahat ederken yaşamlarını yitirmesi çok kötü bir olaydır, çok acıdır. Biz bütün bu olayların karşısındayız. Artık kanın, gözyaşının bitmesi lazım. Ülkemiz, insanlarımız bu yaşanılanları hak etmiyor. Bu ülke patlamalarla, insanlarının yaşamını yitirmesiyle gündeme gelmemeli, konuşulmamalı. Olayı açık ve net bir şekilde şiddetle kınıyorum."

Erzincan

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, vatan ve milleti bölmek isteyenlerin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını söyledi.

Terör Diyarbakır'da dün gerçekleştirdiği saldırıyla çirkin yüzünü bir daha gösterdiğini aktaran Tanoğlu, "Öncelikle bu alçakça saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin huzurunu kaçırmak için hain emellerini bir bir uygulamayan çalışan alçak terör odaklarının da akıttıkları kanda boğulmaları ve terör olaylarının artık son bulması temennisiyle, bütün ulusumuzun başı sağ olsun." diye konuştu.

Memur-Sen Erzincan İl Temsilcisi Nebi Gül ise açıklamasında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, terör örgütünün el yapımı patlayıcılarla gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Memur-Sen olarak her tu¨rlu¨ tero¨ru¨n eyleminin kars¸ısında yer aldıklarını belirten Gül, şunları söyledi:

"I·nsan hakları ve demokrasi konusunda mangalda ku¨l bırakmayan, Tu¨rkiye'yi bu konularda su¨rekli ko¨s¸eye sıkıs¸tırmaya c¸alıs¸an u¨lkeler, bazı tero¨r o¨rgu¨tlerine kars¸ı koalisyonlar olus¸tururken, bazı tero¨r o¨rgu¨tlerini ise bagˆırlarına basmakta, onlara her tu¨rlu¨ yardımı yapmaktadırlar. Memur-Sen olarak, bugu¨ne kadar her tu¨rlu¨ tero¨ru¨n kars¸ısında yer aldık. Tero¨ru¨n kaynagˆına, mens¸eine, ideolojisine, kim ve ne adına bakmaksızın fiili ve faili reddettik, kınadık. Tero¨ru¨n hic¸bir tu¨ru¨nu¨ akredite etmedik, yapanların kimligˆine bakarak farklı tutumlar ic¸ine girmedik. PKK tero¨ru¨nu¨ DAES¸'ten, sol marjinal tero¨r gruplarını FETO¨'den farklı go¨rmedik. Yas¸anan her tero¨r olayından sonra sivil toplum sorumlulugˆuyla hareket ettik ve inisiyatif aldık."

Ardahan

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, olayın üzüntüsünü derinden yaşadıklarını söyledi.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Demirci, "Hic¸bir gerekc¸e dogˆanın en saygın varlıgˆı olan insanın o¨ldu¨ru¨lmesini haklı kılamaz. Yas¸adıgˆımız 21. yu¨zyılda hangi nedenle, hangi du¨s¸u¨nceyle, hangi amac¸la olursa olsun insanlara yo¨nelik s¸iddet ve yıldırma hareketlerinin tu¨mu¨nu¨ ifade eden tero¨rizmdir. Örgütte yıldırma politikası izliyor ve sivil halkın iradesini baskılanmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Ardahan Temsilcisi Serbülent Şentürk ise terörün artık bölgede umduğunu bulamadığını belirterek, "Yüreği kocaman annelerin yapmış olduğu kutlu direniş ve bunun neticesinde sivillere yönelik yapılan hain bir saldırıdır." dedi.

Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan da saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Ülkemizde huzursuzluk ve kaos yaratmaya yönelik bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Iğdır

Uluslararası Asılsız Ermeni İddiarıyla Mücadele Derneği Başkanı Göksel Gülbey, yıllardır terör örgütlerine karşı mücadele veren bir dernek olduklarını belirtti.

Türkiye'deki terör örgütlerinin dış güçlerinin maşası olduğunu defalarca dile getirdiklerini aktaran Gülbey, şunları kaydetti:

"Dün sivillere yapılan saldırı da bizi haklı çıkardı ki, bunların ideolojik bir davaları yok. Diyarbakır'da dağa kaçırılan evlatları için oturma yapan kahraman annelerimizi saygılarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütüne karşı halk direnmesiyle bu ülke ayakta durdu. Geçmişte Çanakkale'de halkın orduya verdiği destekle bu toprakları kazandık. Bu günde yine halkımız teröre karşı bir mücadele veriyor. Diyarbakır'daki hain saldırıda halk direnişine karşı olan bir saldırıdır, biz bu olayı kınıyoruz, terörü lanetliyoruz."

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Iğdır Temsilcisi Hikmet Ulaş ise terör olaylarını kınadığını belirterek, "Terörün ülkemize verdiği zararın haddi hesabı yok. Artık ülkemizde terör olaylarının olmasını istemiyoruz. Bu manada devletimizin yanındayız, sonuna kadar terörle olan mücadelemiz sürecektir. Son olarak Diyarbakır'da yapılan hain saldırı ve özellikle sivillere yapılan saldırıyı nefretle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz de 2 şehit babası olarak terörü lanetlediğini ve şehit haberleri almak istemediklerini ifade ederek, "Dün sivil 7 vatandaşım şehit oldu, acımıza bir acı daha eklendi. Burada şehitlere Allah'dan rahmet, hastanede yatan yaralılara şifa diliyorum. Diyarbakır'da HDP önünde evlatları için oturan anneleri de destekliyoruz, sonuna kadar onların yanında olduğumuz belirtmek istiyorum." diye konuştu.

