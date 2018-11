Çocuk Kitabı Yayıncıları Fuara İlgiden Memnun

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:37



TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı 'nın Global İletişim Ortağı olduğu "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" yoğun ilgi görüyor.Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece 'de gerçekleştirilen fuara, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çocuk ve gençlik yayınevleri, farklı tarzlardaki kitaplarını okurların beğenisine sunuyor."Sorun odaklı çocuk edebiyatına yönelik kitaplar yayınlıyoruz"Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve çocuk kitapları yazarı Melike Günyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdem yayınları olarak 32 yıldır çocuklara ve gençlere yönelik kitaplar hazırladıklarını söyledi.Günyüz, her yıl kitap fuarına özel kitap çıkardıklarını belirterek, "Bu yıl Sultan 2. Aldülhamid'in 100'üncü vefat yıl dönümü. Bu sebeple de biz fuar için 'Her Şeyi Onaran Adam' isimli bir çocuk kitabı çıkardık. Aslında kitap çocuk kitabı, illüstrasyonlu çok güzel bir kitap oldu ama yetişkinler de okuduğunda 'ya bu yetişkinler için de çok güzel bir kitap' diyerek bakıyorlar." dedi.Lise ve üniversite okuyan gençler için de "Tarihi İnsan Yazar" adlı bir seri hazırladıklarını aktaran Günyüz, şöyle devam etti:"Biz sorun odaklı çocuk edebiyatına yönelik kitaplar da yayınlıyoruz. Boşanma, taciz, ölüm gibi zor konuları edebiyat yoluyla anlatmak üzere de bu alanda uzman yazarlarımız birçok kurgu kitap yayınladılar. 'Zuvata' adlı kitabımız da bunlardan bir tanesi. "Günyüz, "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nın özel bir fuar olduğundan da bahsederek, "Toplumun her kesiminden farklı insanların bir kültürel ortamda eşitlenerek bir araya geldikleri bir yer bu fuar. Dolayısıyla burada olmak, bu havayı teneffüs etmek, bu alanla ilgili herkesi çekerek, burayı cazibe merkezi haline getiriyor. Kitaba olan bu ilgiyi aslında yılın her döneminde görmek isteriz." diye konuştu."İlk hedefimiz kendi kültürümüzü okutmak" Çamlıca Çocuk Yayınları ve Dergisi editörlerinden Hacı Bayram Nebioğlu da yayınevi olarak çocuk kitapları alanında uluslararası bir vizyon ortaya koymak istediklerini ifade etti.Nebioğlu, çocukların fuara yoğun bir ilgi gösterdiğine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bu yıl hafta sonu özellikle çocukların aileleriyle birlikte, hafta içi de genellikle okul gruplarının fuara yoğunluğu var. Şu anda yeni olarak 'Çamlıca Kids' dergisini çıkarıyoruz. Biz sürekli çevirilerle farklı kültürleri okurken, bu manada ilk hedefimiz kendi kültürümüzü okutmak. Dergimizin ilk sayısıyla birlikte 10 farklı ülkede yayın hayatına başladık. İnşallah daha da artarak devam edecektir.""Her konuda yerli olmaya özen gösteriyoruz"Yeşil Dinozor yayınları kurucularından aynı zamanda çocuk kitabı yazarı İlkay Marangoz da yayınevini kardeşleri Ömür Marangoz ve Gönül Simpson ile 2011 yılında kurduklarını anlattı.Marangoz, kuruldukları yıldan bu yana TÜYAP fuarına katıldıklarını dile getirerek, "Biz daha önce 2004 yılından beri Türkiye'de Medikal Yayınlar olarak hizmet veriyorduk. Sadece akademi ve tıp kitapları yayınlıyorduk. Akademik kitaplardaki gücümüz sebebiyle yıllardır heyecanını duyduğumuz çocuk kitaplarına giriş yapmak istedik." ifadelerini kullandı.Yeşil Dinozor Yayınları bünyesinde çocuk alanında yer almayan farklı kitaplar çıkardıklarını söyleyen Marangoz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz Medikal Yayınları'ndaki hekimlerimizi danışman olarak kullanıp, öncelikle Türkiye'de çocuklar için sağlık kitapları üretmeye başladık. Bu daha önce yapılmamış bir şeydi. Çocuklara bir hastalığı, hatta aileleri de bilgilendirmek adına güzel bir yol olduğunu düşündük. Geri dönüşler de bizi motive etti."Marangoz, sadece kitapları hazırlarken her konuda yerli olmaya özen gösterdiklerine vurgu yaparak, "Kitaplarımızı Türkiye'de üretiyoruz. Yazarlarımız, çizerlerimiz Türk ve bunu farklı dillere çevirip dünyanın dört bir yanındaki çocuklara ulaşması için uluslararası pazara sunuyoruz. Aklımıza gelmeyecek ülkelerde mesela Nijerya 'da, Orta Doğu 'da bizim kitaplarımız var." şeklinde konuştu."20'ye kadar farklı dallarda yazabilen yazar yetiştirdik"Carpe Diem Yayınevi kurucusu, aynı zamanda yazar Ömer Sevinçgül ise henüz 15 yaşında iken yazar olmaya karar verdiğini ifade ederek, özellikle gençlere yönelik roman, hikaye türünde kitaplar kaleme aldığını söyledi.Sevinçgül, kitaplarında özellikle gençlerin sorunlarına odaklanmaya çalıştığına vurgu yaparak, "Daha önce bir kültür merkezi açtım ve bir dergi çıkardım. Ardından da Carpe Diem adlı yayınevini kurdum. Türkiye'de çocuk yayınevleri, büyüklere hitap eden yayınevleri var ama gençlik yayınevi yoktu. Biz de bunu 2005 yılında gerçekleştirdik." dedi.Şu ana kadar yazdığı 40 kitabın 4 dile çevrildiğini de aktaran Sevinçgül, şunları anlattı:"Gençlerle ilgili aşağı yukarı şu an 100'e kadar yayınımız var, yayınevi bünyemizde. Genelde yetenekli ama kendine bir mecra bulamamış yazarları alıp, yetiştiriyoruz aynı zamanda. Böylelikle 20'ye kadar farklı dallarda yazabilen yazar da yetiştirdik."Yurt içi ve dışından 800 yayınevi ile sivil toplum örgütünün katıldığı "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" yarın sona erecek.